Riconoscimento: Massimo Milano campione del mondo nella disciplina del nuoto pinnato

Saranno Antonio Mazzeo presidente dell’Assemblea legislativa e Marco Niccolai consigliere regionale a conferire la targa. La cerimonia è prevista martedì 24 gennaio alle ore 12 in sala Gonfalone, palazzo del Pegaso



Firenze: È prevista per martedì 24 gennaio alle ore 12, sala Gonfalone di palazzo del Pegaso, la cerimonia per il conferimento della targa a Massimo Milano per il titolo di campione del mondo 2022 nella disciplina del nuoto pinnato a livello agonistico.



Saranno Antonio Mazzeo presidente dell’Assemblea legislativa, insieme a Marco Niccolai, consigliere regionale che ha proposto all’Ufficio di presidenza del Consiglio di assegnare all’atleta l’importante riconoscimento.

Il nuotatore grossetano Massimo Milano ha conquistato il doppio titolo mondiale ai campionati del mondo "master in acque libere di nuoto pinnato", con i colori della Società Gao Brinella di Orbetello. Il mondiale 2022 si è disputato in Piemonte sul lago Viverone e si è svolto su due gare, la prima sulla lunghezza di 1 chilometro, mentre la seconda è stata sui 3 chilometri. L’atleta aveva già conquistato il titolo mondiale nella stessa specialità nel 2019.

foto di repertorio