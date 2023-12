Riconoscimenti della Regione Toscana a Cooperativa Agricola Pomonte e Cantina Vignaioli Morellino

Scansano: “Ho appreso dai social e dalla stampa del riconoscimento dato dalla Regione Toscana alla Cooperativa Agricola di Pomonte ed alla Cantina dei Vignaioli del Morellino di Scansano per i 70 e 50 anni dalla loro fondazione”, dice la sindaca di Scansano Maria Bice Ginesi.

“Mai riconoscimento fu più meritato, - prosegue - un premio che deve andare in primis alle centinaia di agricoltori che in questi decenni hanno permesso col loro lavoro lo sviluppo delle Cooperative. Leggiamo nel comunicato della Regione di “due cooperative agricole operanti in provincia di Grosseto”, a nome di tutta la Cittadinanza e come Sindaca di Scansano, faccio i miei complimenti a queste 2 realtà agricole, che hanno le loro radici nel tessuto produttivo nel Comune di Scasano e per la loro integrazione con la vita civile di Scansano.

Con quasi mille soci complessivamente, le due Cooperative sono tra le realtà più significative della Maremma e della Toscana, simbolo di un territorio che ha nella vocazione per l’agricoltura di qualità il suo carattere distintivo e che vede unite nella difesa di questa vocazione il Comune di Scansano e le realtà produttive come le Cooperative Agricole Scansanesi”, termina la Sindaca del Comune di Scansano