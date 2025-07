Rice Papers porta il suo groove a Hottimo

Domani, giovedì 10 luglio, dalle 20.30, talk e ascolto collettivo per il nuovo appuntamento di “Frequenze selvagge”, al punto ristoro sulle Mura medicee della cooperativa Uscita di Sicurezza

Grosseto: Le “Frequenze selvagge” tornano a Hottimo, il punto ristoro della cooperativa Uscita di Sicurezza al bastione Molino a vento delle Mura medicee di Grosseto, giovedì 10 luglio, dalle 20.30.

Protagonista di questo nuovo appuntamento, con il podcast dal vivo realizzato dall’associazione Onda ets e prodotto da Vibra, sarà Rice Papers.

Rice Papers, pseudonimo di Mattia Berardi, muove i suoi primi passi nell’ambiente hip hop, dove subisce l’influenza del soul, funk e della black music, che tuttora caratterizzano le sonorità dei suoi dj set. La sua selezione musicale non si pone limiti di spazio e tempo: groove anni Settanta possono alternarsi con bassline futuristiche. Rice Papers fa parte del collettivo Synergy.

Hottimo, il punto ristoro di Uscita di Sicurezza è aperto dal martedì alla domenica, dalle 16 a mezzanotte. Nel giardino del locale è possibile gustare gelati soft e crepes, passando per i taglieri con i prodotti del territorio e a filiera corta, per arrivare alle varie specialità fritte. Accanto a questo, una vasta gamma di cocktail, bevande e vini, adatti per un aperitivo o una cena informale in uno dei luoghi più belli della cinta muraria di Grosseto.

Per info e prenotazioni: 327 394 5254