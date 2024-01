Riccardo Batistini, infermiere della Asl Tse, nominato Referente Regionale IVAS per la Regione

Grosseto: Il nuovo Consiglio Direttivo della Società Italiana Accessi Vascolari (IVAS), società scientifica IVAS ( Italian Vascular Access Society) accreditata presso il Ministero della Salute, ha conferito all’infermiere della Ausl Toscana Sud Est, Riccardo Batistini l’incarico di Referente Regionale IVAS per la Regione TOSCANA.



Riccardo Batistini attualmente ricopre il ruolo di referente della Rete Infermieristica per gli Accessi Vascolari Aziendale ed è parte attiva dei team VAT (Vascular Access Team), che si occupano di garantire l’impianto e la gestione dell’accesso vascolare più idoneo in base alla condizione clinica e alla situazione specifica dell’assistito.

«La nomina a referente della Regione Toscana, di Riccardo Batistini da parte di una società scientifica come IVAS – dichiara la direttrice del Dipartimento delle Professioni Infermieristiche ed Ostetriche dell’Asl Toscana Sud Est, Vianella Agostinelli - rappresenta per la nostra Azienda e per tutta la comunità professionale, motivo di grande gratificazione, in primis per il merito riconosciuto al professionista stesso, ma anche per l’opportunità di valorizzare l’intera Rete multidisciplinare specialistica degli Accessi vascolari, che opera sia in Ospedale che nelle strutture territoriali. La TSE, infatti, è stata tra le prime Aziende sanitarie italiane ad attribuire incarichi per le competenze specialistiche ed esperti di infermieri ed ostetriche, valorizzando le eccellenze professionali dei nostri professionisti nell’assistenza e nella presa in cura degli assistiti e contribuendo a migliorare le prestazioni e le attività delle nostre strutture sanitarie a servizio della salute dei nostri cittadini.”

“Ricevo con orgoglio questo importante riconoscimento, frutto di impegno nei diversi percorsi formativi e di orientamento a migliorare la pratica quotidiana legata all’importanza dell’impianto del più appropriato accesso vascolare. Il Team Accessi Vascolari della TSE è multidisciplinare, e ogni professionista contribuisce con la propria competenza specialistica. I risultati arrivano quando i membri della squadra riescono a lavorare bene insieme. Ringrazio l’Azienda per l’opportunità, IVAS per il riconoscimento e tutti i miei Colleghi per il lavoro che portiamo avanti ogni giorno.