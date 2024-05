Attualità Ribolla: programma “Miniera a Memoria” entra nel vivo per una settimana ricca di appuntamenti 13 maggio 2024

13 maggio 2024 68

68 Stampa

Redazione

Eventi culturali all’insegna del teatro, del cinema, dello sport ed altre attività Roccastrada: Sei giorni densi e ricchi di appuntamenti nella settimana che sta iniziando, nel ricordo del 70esimo anniversario della strage mineraria di Ribolla del 4 maggio 1954. Sono quelli in programma a Ribolla da martedi 14 fino a domenica 19 maggio con il cartellone “La miniera a memoria”, che proseguirà fino a venerdi 31 maggio con diverse iniziative.

Martedi 14 maggio, alle ore 10.00 all’ex cinema gli studenti delle scuole medie incontrano Giulia Perilli, autrice del fumetto “Ribolla 1954”; alle ore 17.00 nei locali della Porta del Parco presentazione del libro “Come una preda braccata” di Laura Maggi. Al pubblico presente verrà regalata una copia del libro. Mercoledi 15 maggio alle ore 14.00 gara ciclistica “Trofeo miniera a memoria”, a cura di Marathon Bike; alle ore 17.00 in municipio a Roccastrada: conferenza/dibattito in ricordo di Brunetta Scotti, prima medico donna della Maremma. Giovedi 16 maggio, alle ore 21.00 all’ex cinema di Ribolla spettacolo teatrale “Gli ultimi saranno gli ultimi”, di Massimiliano Bruno, regia di Gianfranco Pedullà, musica dal vivo Gabriele Doria. Produzione Teatro Popolare d’arte. Venerdi 17 maggio alle ore 17.00 alla Porta del Parco: storie, sguardi, patrimoni: l’eredità mineraria in prospettiva comparata: “Fare storia della miniera e dei minatori”, conferenza a cura di ISGREC, Fondazione Bianciardi, Parco Colline Metallifere. Alle ore 21.00 all’ex cinema: “Racconti e ricordi” - proiezione documentario a cura dei Carbonari Ribollini. Sabato 18 maggio alle ore 21.00 all’ex cinema - Proiezione del cortometraggio di Susy Bocci “Le amiche della miniera”. Introduzione musicale de I bambini dell’Associazione Sergio Lampis. A seguire lettura scenica di Massimiliano Gracili. Domenica 19 maggio alle ore 9.30 in Piazzale della Paga - Passeggiata del minatore con apericena. A cura dei Carbonari Ribollini e Pro Loco Ribolla APS. Informazioni. Il cartellone “La miniera a memoria” è promosso dal Comune di Roccastrada in collaborazione con Coeso SdS, Parco Nazionale delle Colline Metallifere Grossetane, Fondazione Bianciardi, Fondazione Toscana Spettacolo e numerose associazioni locali. Il programma completo è disponibile sul sito del Comune, www.comune.roccastrada.gr.it e per ulteriori informazioni è possibile contattare la Porta del Parco di Ribolla al numero 0564-561289 oppure 0564/561243. Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Ribolla: programma “Miniera a Memoria” entra nel vivo per una settimana ricca di appuntamenti Ribolla: programma “Miniera a Memoria” entra nel vivo per una settimana ricca di appuntamenti 2024-05-13T17:30:00+02:00 415 it Ribolla: il programma del cartellone “Miniera a Memoria” entra nel vivo per una settimana ricca di appuntamenti PT2M /media/images/ribolla-2024.jpg /media/images/ribolla-2024.jpg Maremma News Roccastrada, Mon, 13 May 2024 17:30:00 GMT