Ribolla: Iniziative dal 4 al 31 maggio fra memoria storica e cultura

Ribolla ricorda la tragedia mineraria del 1954 con ‘La miniera a memoria’



Roccastrada: Memoria storica e sociale e cultura tornano a unirsi a Ribolla, nel ricordo del 69esimo anniversario della strage mineraria di Ribolla del 4 maggio 1954 costata la vita a 43 minatori. Gli appuntamenti con il cartellone ‘La miniera a memoria’ si apriranno giovedi 4 e andranno avanti fino a mercoledi 31 maggio, promossi dal Comune di Roccastrada in collaborazione con Coeso SdS, Parco Tecnologico Archeologico delle Colline Metallifere Grossetane, Fondazione Bianciardi, Fondazione toscana Spettacolo e numerose associazioni locali.

Il ricordo della tragedia a 69 anni di distanza. Le 43 vittime che persero la vita nell’esplosione del 4 maggio 1954 nella miniera di gas grisou di Ribolla saranno ricordate giovedi 4 maggio con apertura alle ore 9.30 con la Santa Messa nella Chiesa dei Santi Barbara e Paolo apostolo. Alle ore 10.30 sarà deposta la corona al Monumento al minatore, alla presenza, fra gli altri, del sindaco di Roccastrada, del presidente della Regione Toscana e del Vescovo di Grosseto e di altre autorità. Alle ore 11.30 le celebrazioni si sposteranno al Pozzo Camorra e al Monumento ai Minatori, per la deposizione delle corone.

La giornata del 4 maggio si concluderà la sera alle 21.30 all’Ex cinema dove verrà proiettato il cortometraggio “C’era una volta a Ribolla” di Giovanni Guidelli che sta riscuotendo grande successo a livello nazionale ed internazionale; interverrà alla proiezione il giornalista Pino Corrias.

Gli appuntamenti con ‘La miniera a memoria’ torneranno sabato 6 alle ore 11,00 alla Porta del Parco ISGREC presenta: “I minatori della Maremma tra fascismo e resistenza”. Intervengono Stefano Campagna e Adolfo Turbanti, coordina Ilaria Cansella. Alla fine del dibattito verrà offerto un aperitivo.

Il ricordo della storia mineraria della zona e della tragedia del 4 maggio 1954 andrà avanti fino a mercoledi 31 maggio con presentazioni di libri, mostre, convegni, concerti, spettacoli teatrali, documentari, escursioni e passeggiate culturali e narrative nei luoghi minerari.

Durante il mese di maggio si svolgerà presso gli impianti sportivi di Ribolla la XII edizione del Torneo di calcio giovanile “La Miniera a memoria” a cura dell’ASD Ribolla e della ASD Virtus Maremma.

“Il 4 maggio ricorderemo i 43 minatori morti nel 54 a causa dello scoppio del grisou nella miniera di lignite - queste le parole del Sindaco Francesco Limatola -. Un incidente purtroppo atteso dai minatori che da tempo avevano denunciato invano l’assoluta mancanza delle misure minime sicurezza. Timori che poi si trasformarono in tragedia. Il 4 maggio sarà l’occasione di ricordare i nostri minatori e rafforzare la memoria indispensabile per rafforzare il senso di appartenenza alla comunità. A partire dal 4 maggio si dipaneranno una serie di eventi di vario tipo con un unico filo conduttore la miniera, il lavoro e la sicurezza sui luoghi di lavoro”.

“Anche per quest’anno vogliamo mantenere viva la memoria e per farlo abbiamo dato vita ad un calendario di eventi ricco di appuntamenti che variano dalla cultura, ai convegni alla musica e agli spettacoli - queste le parole dell’assessore Emiliano Rabazzi - . Tra questi spicca sicuramente la proiezione del cortometraggio sulla miniera di Ribolla che si terrà proprio la sera del 4 maggio, cortometraggio che si è affermato in molte rassegne in Italia ed all’estero e per il quale siamo veramente orgogliosi di poterlo presentare ai nostri cittadini”.

Informazioni. Per ulteriori informazioni sul cartellone “La miniera a memoria” è possibile contattare la Porta del Parco di Ribolla al numero 0564-561289 oppure il Comune di Roccastrada al numero 0564-561243. Il programma completo degli eventi può essere visionato sul sito istituzionale www.comune.roccastrada.gr.it