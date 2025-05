Cultura Ribolla: fine settimana con spettacolo teatrale, proiezione filmato e presentazione libro 14 maggio 2025

Ancora due giorni di eventi in questa settimana nel ricordo del 71esimo anniversario della strage mineraria di Ribolla del 4 maggio 1954 Ribolla: Sono quelli in programma a Ribolla venerdì 16 e sabato 17 maggio con il cartellone “La miniera a memoria”, che proseguirà fino a sabato 31 maggio con diverse iniziative. Venerdi 16 maggio, alle ore 10.00 all’ex cinema presentazione del libro “Dalla favola alla cronaca per raccontare la miniera di Ribolla” di Domenica Capolupo – Innocenti editore. Alle ore 21.00 proiezione del filmato “Ricordi A.S. Ribolla” a cura dei Carbonari Ribollini. Sabato 17 maggio alle ore 21,00 all’ex cinema spettacolo teatrale a cura della Compagnia La Prova Generale aps in “Le SceMette” di autori vari per la regia di Sandra Parisi ed Ezio Vecchioni. Il cartellone “La miniera a memoria” è promosso dal Comune di Roccastrada in collaborazione con Coeso SdS, Parco Nazionale delle Colline Metallifere Grossetane, Fondazione Toscana Spettacolo, Biblioteca Comunale Antonio Gamberi, Porta del Parco Minerario di Ribolla e numerose associazioni locali. Il programma completo è disponibile sul sito del Comune, www.comune.roccastrada.gr.it e per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0564/561243.

