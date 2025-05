Ribolla celebra i 100 anni dell’A.S. Ribolla con una mostra fotografica storica

Lunedì 5 maggio alle ore 18, presso l’ex Cinema-Teatro di Ribolla, l’inaugurazione a cura dell’associazione Carbonari Ribollini

Ribolla – Un secolo di storia, sport e comunità in un racconto per immagini: 100 anni di storia A.S. Ribolla è il titolo della mostra fotografica che sarà inaugurata lunedì 5 maggio alle ore 18 presso l’ex Cinema di Ribolla, nell’ambito del cartellone della rassegna “La miniera a memoria”, promossa dal Comune di Roccastrada.

L’iniziativa, curata dall’associazione Carbonari Ribollini in collaborazione con il Comune, ripercorre attraverso rare immagini d’archivio la storia della squadra di calcio di Ribolla, dal 1927 agli anni ’70, intrecciandosi profondamente con la vita quotidiana e il tessuto sociale della comunità locale.





«Questa mostra è un omaggio alla storia di un paese che ha sempre trovato nello sport e nei suoi valori un punto di riferimento e di coesione – dichiara Emiliano Rabazzi, assessore alla cultura del Comune di Roccastrada –. L’A.S. Ribolla è parte viva della nostra identità collettiva, così come lo è la memoria delle miniere e del lavoro. Raccontare la storia della squadra, attraverso immagini che parlano di passione, sacrificio e orgoglio, significa anche raccontare la storia di una comunità. Ringrazio di cuore i Carbonari Ribollini per l’impegno e la sensibilità con cui hanno ricostruito questo percorso fotografico e umano.»

A sottolineare il valore del progetto è anche il presidente dell’associazione Carbonari Ribollini, Stefano Gorelli: «Per noi è stato un lavoro di recupero della memoria sportiva ma anche affettiva del paese. L’A.S. Ribolla non è solo una squadra di calcio, è un simbolo di appartenenza che attraversa generazioni. Abbiamo raccolto e selezionato materiali preziosi, spesso provenienti da album di famiglia, che raccontano un secolo di passione, comunità e orgoglio locale. Ci auguriamo che questa mostra sia un’occasione per emozionarsi, ritrovarsi e riconoscersi nella storia di Ribolla».

La mostra sarà visitabile fino a fine maggio, prima o dopo gli eventi organizzati all’ex Cinema-Teatro di Ribolla, oppure su appuntamento contattando direttamente l’associazione Carbonari Ribollini al numero 347 1177230