Cronaca Riassetto in Comune: all'assessore Ginanneschi la delega al Personale 21 maggio 2025

21 maggio 2025 157

157 Stampa

Redazione

Grosseto: “Questa mattina ho firmato il passaggio della delega al Personale all'assessore Riccardo Ginanneschi. Si tratta di una scelta fatta in piena sinergia con il resto della Giunta e con le forze politiche che mi sostengono e dettata dalla volontà di potenziare il lavoro di servizio che siamo chiamati a svolgere nel pieno delle nostre possibilità. I molti impegni e le tante cariche che mi trovo a dover gestire, infatti, comportano certamente onori ma anche innegabili oneri che meritano la dovuta attenzione, fosse altro che in termini di tempo dedicato. È indispensabile, dunque, che io sia nelle condizioni ottimali di poter svolgere i miei compiti di sindaco, presidente del Coeso società della salute e presidente del Distretto biologico Maremma Toscana. A Riccardo Ginanneschi, uomo di mia assoluta fiducia ed estremamente capace, passo dunque volentieri quest'ulteriore delega nella consapevolezza che saprà gestire nel migliore dei modi le incombenze a questa collegate”. Così il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna in una nota.

Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cronaca Riassetto in Comune: all'assessore Ginanneschi la delega al Personale Riassetto in Comune: all'assessore Ginanneschi la delega al Personale 2025-05-21T15:39:00+02:00 177 it Riassetto in Comune: all'assessore Ginanneschi la delega al Personale PT1M /media/images/Sindaco-Ginanneschi-2025-11.jpg /media/images/thumbs/x600-Sindaco-Ginanneschi-2025-11.jpg Maremma News Grosseto, Wed, 21 May 2025 15:39:00 GMT