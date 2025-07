Cultura Riaprono le collezioni di Palazzo Nerucci con una novità: uno spazio dedicato allo studio per i giovani 4 luglio 2025

Castel del Piano: Da martedì 8 luglio le collezioni di Palazzo Nerucci riaprono al pubblico in orario 10:00-12:00 e 16:00-19:00, fino al 14 settembre, dal martedì alla domenica. La novità di quest’anno è la possibilità di utilizzare le stanze delle collezioni come aula studio, rispondendo così alle richieste delle giovani generazioni del territorio che fino ad oggi non disponevano di uno spazio pubblico dedicato a questa esigenza. La sala, adiacente all’area dedicata agli archivi, è dotata di tavolo, sedie e connessione wi-fi gratuita. Non è necessaria la prenotazione, ma gli utenti dovranno registrarsi all’apposito modulo disponibile all’ingresso del museo. “Questa iniziativa rappresenta un segnale concreto di attenzione verso i nostri giovani - dichiara la sindaca di Castel del Piano, Cinzia Pieraccini -. È un primo passo per rendere Palazzo Nerucci uno spazio sempre più fruibile e aperto alla comunità, un percorso di valorizzazione del nostro patrimonio pubblico che vogliamo continui a crescere, offrendo opportunità di studio e cultura alle nuove generazioni.” Le collezioni di Palazzo Nerucci custodiscono opere di pittura, grafica, scultura e reperti archeologici entrati a far parte del patrimonio della comunità nel corso degli anni. L’edificio, risalente al 1564, è un importante esempio di architettura rinascimentale nell’area amiatina e un punto di riferimento culturale per tutto il territorio. Oltre alle raccolte d’arte, il Palazzo ospita la sede dei Cardellini del Fontanino, gruppo folk polifonico di fama nazionale e internazionale, e la Scuola Comunale di Musica Italo Fazzi. Oggi il Palazzo delle Culture di Castel del Piano e le collezioni d’arte al suo interno sono gestite dall’Associazione Imberciadori. Seguici



