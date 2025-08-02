Riapriranno i parcheggi nel “piazzale delle bandiere” nel villaggio svedese di Riva del Sole

Castiglione della Pescaia: Con la delibera approvata nel Consiglio comunale del 31 luglio 2025 a Castiglione della Pescaia viene finalmente chiusa una lunga querelle che aveva visto protagonista un’intera comunità.

«Durante l’emergenza COVID – spiega il vicesindaco Federico Mazzarello ripercorrendo la vicenda – la direzione del villaggio Riva del Sole decise di chiudere al pubblico i parcheggi situati nei pressi dell’ingresso del villaggio e della galleria commerciale, installando cancelletti fissati sull’asfalto. I posti auto diventarono così ad uso esclusivo dei clienti dell’hotel, e venne limitato anche l’accesso alla pubblica via interna che conduce a negozi, stabilimento balneare e mare, tramite cartelli di divieto e steward privati. Il malcontento tra i cittadini per le scelte operate dalla direzione di Riva del Sole continuava a crescere così come l'eco mediatica su stampa e social».





A guidare la protesta civica era l’ex sindaco Dario Viti, tra i più attivi sostenitori della riapertura dei parcheggi e del ripristino del passaggio pubblico, che insieme ad altri cittadini diede vita anche a una pagina Facebook dedicata alla causa.

«Sin dall’inizio del mandato – afferma la sindaca Elena Nappi – la mia amministrazione si è fatta carico della questione Riva del Sole, cercando il dialogo con la proprietà svedese, ma rivendicando con fermezza i principi della convenzione del 1958, firmata dal sindaco Otello Carraresi, a tutela del Comune, del villaggio turistico e soprattutto della comunità castiglionese».





Il primo passo – spiegano dal Comune – è stato un approfondito lavoro di ricostruzione documentale, tra Castiglione, Grosseto e Roma, per ottenere un quadro chiaro su contratti e normative degli anni ’50-’60, a conclusione del quale la Giunta portò in Consiglio comunale la delibera n. 59 del 31 luglio 2023, attribuendo piena valenza istituzionale alla vicenda. La delibera fu approvata all’unanimità, con il voto favorevole anche delle opposizioni, che su questo tema non hanno mai fatto mancare il proprio sostegno. Nell'estate del 2024, con il censimento degli accessi al mare, svolto per il nuovo Piano degli Arenili, l’ingresso al mare del villaggio viene ufficialmente riconosciuto e cartografato come accesso pubblico, da mantenere libero e senza vincoli. La direzione del villaggio ricorre al TAR, ma la sentenza dà ragione al Comune, confermando il carattere pubblico dell’accesso, in linea con la volontà dei firmatari della convenzione del 1959, Otello Carraresi e Vladimir Vanek.

Nell’autunno del 2024, su iniziativa dell’Amministrazione comunale, si è aperta una nuova fase di dialogo e collaborazione con la proprietà svedese, rappresentata dalla Presidente Annika Nielsen.

«Abbiamo promosso una fitta rete di negoziati e incontri – confermano il vicesindaco Mazzarello ed il capogruppo Fabio Tavarelli –, affrontando una materia complessa con serietà e visione strategica, allo scopo di tutelare gli interessi pubblici e ristabilire un clima di fiducia tra le parti e coinvolgendo sempre le nostre opposizioni. Attraverso un intenso lavoro diplomatico e giuridico, fatto di scambi di bozze di accordo e pareri legali è emersa con chiarezza la volontà condivisa di rimettere al centro il bene della comunità castiglionese. L’Amministrazione comunale ha saputo guidare il confronto verso una soluzione condivisa, sempre mettendo al centro il bene della sua comunità e ispirandosi ai valori originari dei padri fondatori».

«Il risultato di questo percorso – conclude la sindaca Nappi – è stato ufficializzato con la votazione della delibera odierna, che sancisce la ratifica dell’accordo: la riapertura dei parcheggi nel cosiddetto “Piazzale delle Bandiere”, che diventano definitivamente pubblici e vengono acquisiti al patrimonio comunale. Un risultato concreto e duraturo, reso possibile dall’impegno e dalla visione dell’Amministrazione comunale e dalla volontà della Presidente Nielsen a beneficio dell’intera collettività e anche della realtà di Riva del Sole».