Riapre la pista pedonale della diga, l'amministrazione: "Lavori sospesi per non creare disagi. I cantieri riapriranno dopo l'estate"

"Già stanziati i primi 120mila euro§"

Orbetello: Riapre oggi la pista pedonale sul lato di levante della diga dopo i lavori di rifacimento e messa in sicurezza del primo ponte, a cui, dopo l'estate, seguiranno ulteriori interventi per i quali sono stati già stanziati i primi 120mila euro.

«Sono stati ultimati i lavori– dice il sindaco di Orbetello Andrea Casamenti - sul primo ponte della pista pedonale del lato di levante della diga, che oggi sarà riaperta alla circolazione. Inoltre abbiamo provveduto alla risistemazione, sempre sulla diga, del marmo della balaustra del fosso che era stata danneggiata».

A giugno erano partiti i rilievi tecnici per avviare la messa in sicurezza dei ponti della pista pedonale e oggi (6 agosto 2025), a ultimazione del primo ponte, la pista torna fruibile: «L'intervento più urgente è stato ultimato – chiarisce il consigliere delegato ai lavori pubblici, il senatore Roberto Berardi – saranno necessari ulteriori interventi sugli altri ponti che partiranno alla fine della stagione. Oggi è comunque possibile riaprire in sicurezza la circolazione pedonale e residenti e turisti tornano a poter usufruire, per questo periodo, anche del collegamento sul lato di levante. Per i prossimi interventi in programma sono stati già stanziati i primi 120mila euro».

Oltre al ponte, è in fase di ultimazione anche l'intervento di illuminazione degli attraversamenti pedonali del centro storico: «Sono 13 – sottolinea Berardi – gli attraversamenti pedonali che sono in fase di illuminazione all'interno del centro storico. L'intervento riguarda l'anello di via mura di Ponente e di via mura di Levante, e siamo alle fasi conclusive, ma anche in questo caso cercheremo di creare di limitare i disagi, evitando il più possibile lavori che possano ostacolare la circolazione stradale, in un periodo dell'anno durante il quale il traffico si fa particolarmente intenso»



