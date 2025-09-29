Riapre la piscina comunale “Finetti” di via Lago di Varano, dopo la conclusione del primo stralcio di lavori di riqualificazione approvati lo scorso luglio all’interno del progetto esecutivo.

Grosseto: Gli interventi hanno riguardato il rifacimento completo degli spogliatoi, compresi gli impianti idraulici e gli infissi, la nuova pavimentazione del bordo vasca e l’installazione delle pompe di calore, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica e consentire anche il riscaldamento dell’acqua.

Al termine di questa prima fase la struttura dispone di un’agibilità parziale, che permette comunque il regolare svolgimento delle attività sportive e didattiche.

L’opera rientra in un project financing che prevede un investimento complessivo di 3 milioni e 650mila euro e l’affidamento in concessione per trent’anni all’associazione temporanea di imprese Olimpic Nuoto Napoli e Riesco srl. Il secondo stralcio dei lavori comprenderà ulteriori interventi di riqualificazione e, soprattutto, la realizzazione della nuova piscina olimpionica da 50 metri lineari, destinata a diventare un punto di riferimento per lo sport cittadino.