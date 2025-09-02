Meteo come sarà il tempo domenica 7 settembre in Toscana e provincia di Grosseto
Riapertura bando di ammissione al Corso di Laurea in "Tecnologie per l’Ambiente, le Costruzioni e il Territorio"
Si comunica la riapertura del bando di ammissione al Corso di Laurea ad orientamento professionale in Tecnologie per l’Ambiente, le Costruzioni e il Territorio (Classe di Laurea L-P01), attivato dall’Università degli Studi di Siena per l’A.A. 2025/2026.
Grosseto: Il corso è erogato in presenza presso la sede di San Giovanni Valdarno (AR), le lezioni a carattere teorico potranno essere seguite anche in modalità telematica dalla sede di Grosseto. Le attività di laboratorio si svolgeranno esclusivamente in presenza a San Giovanni Valdarno.
L’immatricolazione avverrà in ordine cronologico di presentazione delle domande, fino ad esaurimento posti. Non è prevista alcuna prova di ammissione.
Consultazione bando: https://www.unisi.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni/corsi-numero-programmato/tecnologie-lambiente-le-costruzioni
Presentazione Domanda di ammissione: dalle ore 11:00 del 09 settembre alle ore 11:00 del 16 settembre. Le domande possono essere presentate esclusivamente online tramite il portale Segreteria Online: https://segreteriaonline.unisi.it ("Menu" → "Segreteria" → "Test di Ammissione")
Pubblicazione Graduatoria: La graduatoria sarà pubblicata il 18 settembre al link: https://www.unisi.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni/corsi-numero-programmato/tecnologie-lambiente-le-costruzioni.
Immatricolazione: In caso di ammissione, sarà possibile effettuare l’immatricolazione dal 19 settembre (ore 11.00) al 25 settembre 2025 (ore 11.00) sempre tramite la Segreteria Online alla pagina https://segreteriaonline.unisi.it. Per ulteriori indicazioni https://tact.unisi.it/it/iscriversi/immatricolarsi