Riaperto parzialmente il transito sulla galleria di Torrenieri nella SS2 Cassia

Da venerdì 12 settembre, dalle ore 18:00, il transito sulla galleria di Torrenieri nella SS2 Cassia sarà riaperto parzialmente; il senso unico alternato sarà regolato da un impianto semaforico

Montalcino: Da venerdì 12 settembre alle ore 18:00 sarà riaperto il transito sulla galleria di Torrenieri nella SS2 Cassia. La circolazione sarà a senso unico alternato regolato da un impianto semaforico con limite di velocità di 30 km/h e divieto di sorpasso dal km 192+050 al km 192+400 dalle ore 18:00 del 12 settembre fino alle ore 06:00 del 15 settembre 2025.

Dal lunedì 15 settembre fino al 30 ottobre 2025 tutti i giorni nella fascia oraria 06:00 – 21:00 la circolazione rimarrà a senso unico alternato, regolato da un impianto semaforico e con limite di velocità di 30 km/h e divieto di sorpasso dal km 192+050 al km 192+400, mentre nella fascia oraria 21:00 - 6:00 il tratto sarà chiuso: il traffico leggero sarà deviato per Torrenieri, mentre il traffico pesante sopra i 35q transiterà per Montalcino secondo le indicazioni di cantiere.

Il sindaco insieme all’amministrazione comunale di Montalcino, ha seguito con costanza l’andamento dei lavori, monitorando ogni fase e mantenendo un dialogo continuo con gli enti competenti e i cittadini di Montalcino e Torrenieri. L’obiettivo è stato quello di garantire una riapertura nei tempi previsti, limitando il più possibile i disagi per i cittadini e per chi percorre quotidianamente il tratto di strada interessato dai lavori. L’Amministrazione continuerà a seguire i lavori con attenzione fino al completamento definitivo.



