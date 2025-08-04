Riaperto il bando Creazione d’impresa della Camera di Commercio

La misura è stata rifinanziata dalla CCIAA insieme ai bandi Internazionalizzazione e Vicinato

Grosseto: La Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno ha rifinanziato con ulteriori 200mila euro tre dei propri bandi di sostegno alle imprese per lo sviluppo delle province di Grosseto e Livorno.

Visto il successo della misura, nell’ultima seduta la giunta camerale ha infatti destinato ulteriori 50mila euro al bando a sostegno della creazione d'impresa: l’avviso era stato chiuso a giugno poiché si erano esauriti i 300mila euro già stanziati dalla Camera in precedenza. Da oggi, 4 agosto, le imprese possono tornare a presentare le domande, così come scorreranno quelle in lista d’attesa. L’avviso è volto a promuovere e supportare la nascita di nuove imprese, anche a seguito di passaggi generazionali, attraverso la copertura delle spese riconducibili alla fase di avvio e sono previsti incentivi premianti per imprese femminili, giovanili, innovative e che abbiano effettuato investimenti anche nell’acquisizione di competenze sui temi dell’imprenditorialità e/o sull’attività/oggetto sociale dell’impresa.

Rifinanziato con ulteriori 100mila euro, in aggiunta ai 100mila già stanziati in precedenza, anche il bando per il sostegno all’internalizzazione. E’ volto a rafforzare la capacità delle imprese di operare sui mercati internazionali, promuovendone la competitività attraverso il supporto nell’acquisizione di servizi destinati allo sviluppo del commercio internazionale. In particolare sono previsti contributi per: partecipazione a mostre o fiere, analisi e ricerche di mercato, realizzazione di campagne di marketing digitale o di vetrine digitali in lingua straniera, servizi di assistenza specialistica in ambito legale, organizzativo, contrattuale o fiscale legati all’estero.

Il terzo avviso rifinanziato è il bando per il sostegno alle imprese di vicinato, che ha l’obiettivo di supportare il mantenimento e la crescita dei negozi di vicinato che esercitano l’attività di commercio al dettaglio e degli esercizi di ristorazione e somministrazione. L’ente ha destinato a questa misura ulteriori 50mila euro, in aggiunta ai 100mila già stanziati.

Si ricorda che tutti i dieci bandi camerali sono a sportello. Gli avvisi e tutte le informazioni sono disponibili sul sito camerale nella sezione dedicata: https://www.lg.camcom.it/bandi