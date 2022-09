Attualità Riaperti i termini per assegnazione contributi canoni di locazione 15 settembre 2022

Redazione Castiglione della Pescaia: A seguito della modifica dei criteri di ammissione, chi non avesse ancora presentato domanda per partecipazione al bando per contributo affitti 2022, potrà farlo entro il 30 settembre 2022.

Sulla home page del sito internet istituzionale dell’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia, al link www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it è presente il bando per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2022. La domanda potrà essere presentata da soggetti residenti titolari di un contratto di locazione regolarmente registrato ed appartenenti a nuclei familiari con una situazione economica ISE/ISEE al di sotto di determinati valori specificati nell’avviso. Le richieste di partecipazione, compilate su apposita modulistica, scaricabile dal sito e complete della documentazione richiesta, dovranno pervenire all’ufficio Protocollo dell’ente entro venerdì 30 settembre. Chiunque interessato potrà richiedere informazioni, rivolgendosi alla dottoressa Cinzia Piazzi del settore servizi generali e alla persona: 0564927240 c.piazzi@comune.castiglionedellapescaia.gr.it nei seguenti orari di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì con orario 9.30-12.30; il martedì ed il giovedì dalle 15:30 alle 17.00. Seguici





