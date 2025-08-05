“Ri.Centro”: ecco le panchine che raccontano la storia di Capalbio

L’iniziativa di Silvia Franci, nata nel 2014 e promossa dall’amministrazione comunale, valorizza il borgo capalbiese

Capalbio: Prosegue il racconto artistico cominciato nel 2014. Con “Ri.Centro Capalbio”, un’idea di Silvia Franci, progettista e designer di “Arredamenti Franci”, grazie alla collaborazione dell’artista Barbara Salani, dell’amministrazione comunale e di altri professionisti e artisti locali, nel borgo capalbiese saranno posizionate oltre dieci panchine che raccontano la storia di Capalbio. “Siamo molto felici – commenta il sindaco Gianfranco Chelini – di proseguire un’iniziativa che valorizza il nostro borgo. Come amministrazione abbiamo lavorato molto per recuperare e riqualificare il centro storico, favorendo la nascita del Ccn, organizzando molti appuntamenti della stagione culturale all’interno e in prossimità delle Mura, promosso la riqualificazione degli spazi, da ultimo il rinnovo degli infissi di Palazzo Collacchioni, e il bando per la concessione di contributi a fondo perduto per l’apertura di nuove attività commerciali e artigianali. Il ritorno di ‘Ri.Centro’ è un altro passo in avanti, un altro elemento che accresce la bellezza e l’attrattività dell’area, rafforzando il titolo di Capalbio come uno dei ‘Borghi più belli d’Italia’”.

L’iniziativa racconta la storia del territorio capalbiese, passando per il brigantaggio, la botanica, i proverbi, i modi di dire e le ricette tipiche del luogo, attraverso il restyling di panchine con varie tecniche pittoriche e decorative, come l’incisione, la stampa, la maglia e l’uncinetto. “Il progetto – commenta Silvia Franci – cominciò nel 2014, quando due panchine furono utilizzate per la scenografia del Premio internazionale Capalbio ‘Piazza Magenta’ e poi installate nelle vie del paese. Nel 2016 ‘Ri.Centro’ proseguì con una quattro giorni intitolata ‘Ri.Vivi Capalbio nel 1950’, coinvolgendo le associazioni, i luoghi e i cittadini di Capalbio Scalo, Chiarone, Borgo Carige e Capalbio capoluogo. Fu l’occasione per raccontare la nostra storia tramite convegni, rievocazioni, filmati, foto, giochi e attrazioni volti a rivivere gli anni Cinquanta, ovvero il periodo della rinascita del territorio, in cui vennero consegnati i poderi dall’Ente Maremma. La manifestazione fu impreziosita dalla realizzazione di un vestito sartoriale, dipinto interamente a mano da Barbara Salani, con raffigurati scorci ispirati al Paese”.

Il progetto continuerà con le panchine che richiamano il mare, il cielo e il territorio di Capalbio, frutto di lunghe ricerche sui libri di don Luciano Domenichelli e su altre pubblicazioni. In questi giorni saranno installate nel borgo la panchina “Com’era”, raffigurante tre immagini di Capalbio dell’inizio del ‘900, in prossimità dell’arco d’ingresso al centro storico, poco prima di Porta Senese; due panchine intitolate “Due chiacchiere”, che ricordano le donne mentre lavoravano a maglia o all’uncinetto nei vicoli, realizzate da Maria Pia Torracchi (autrice anche della panchina con le schienale fatto all’uncinetto) in collaborazione Carla Lorenzoni Masotti; la panchina “Dedicata a te”, pensata per gli artisti, i poeti e i musicisti che si sono ispirati al paesaggio capalbiese per poi realizzare le loro opere (come Puccini per “Il Tabarro” e D’Annunzio), posizionata sulle Mura basse; la quinta, “Torri alla Torre”, ispirata alla mostra collettiva che fu organizzata da Silvia Franci e Daniela Bellincampi nel 2016, posizionata all’entrata di Palazzo Collacchioni, e la sesta, “La panca a bestia”, vicino a Porta della Porticina. Altre panchine saranno installate nei prossimi mesi.



