Cronaca Rfi, Linea Roma - Pisa: Modifiche alla circolazione per interventi di manutenzione infrastrutturale 26 ottobre 2023

26 ottobre 2023 204

204 Stampa

Redazione

• treni sostituiti con bus tra Civitavecchia e Grosseto

• lavori dal 27 al 31 ottobre tra le stazioni di Montalto di Castro e Alberese Roma: Cantieri al lavoro sulla linea Roma – Civitavecchia - Pisa per interventi di manutenzione infrastrutturale tra le stazioni di Montalto di Castro e Alberese. Gli interventi, a cura di Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, si svolgeranno dalle ore 23.30 del giorno 27 alla stessa ora del 31 ottobre. In particolare saranno eseguiti lavori di manutenzione ai ponti ferroviari tra Montalto di Castro e Capalbio e demolito un cavalcaferrovia in località Fonteblanda (GR). Tali interventi avranno ripercussioni sui treni regionali tra Roma e Grosseto/Pisa, che dalla Capitale saranno limitati a Civitavecchia e sostituiti con bus fino a Grosseto, e viceversa. Regolare la circolazione ferroviaria tra Grosseto e Pisa. I treni a lunga percorrenza saranno invece deviati via Firenze – Pisa. Dal 1° a 6 novembre le attività di cantiere ancora in corso comporteranno una riduzione di velocità sulla linea, di conseguenza alcuni treni regionali Roma-Grosseto - Pisa subiranno modifiche di orario. Tutti i sistemi di vendita dell’Impresa ferroviaria sono aggiornati.

Seguici





Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cronaca Rfi, Linea Roma - Pisa: Modifiche alla circolazione per interventi di manutenzione infrastrutturale Rfi, Linea Roma - Pisa: Modifiche alla circolazione per interventi di manutenzione infrastrutturale 2023-10-26T21:30:00+02:00 224 it Rfi, Linea Roma - Pisa: Modifiche alla circolazione per interventi di manutenzione infrastrutturale PT1M https://maremmanews.it/piwigo/upload/2021/10/05/20211005184908-c6b5c8c9.jpg https://maremmanews.it/piwigo/upload/2021/10/05/20211005184908-c6b5c8c9.jpg Maremma News Firenze, Thu, 26 Oct 2023 21:30:00 GMT