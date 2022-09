Revocato il divieto di balneazione sul litorale di Marina di Grosseto

Marina di Grosseto: In seguito alla nota pervenuta all'Amministrazione Comunale da parte dell' Arpat (Azienda regionale per la protezione ambientale della Toscana) nella quale veniva rappresentato il rientro nei limiti di legge delle concentrazioni batteriche e che le acque di balneazione risultano da considerarsi nuovamente idonee, con un apposito atto è stata disposta la revoca del divieto di balneazione, emesso nella giornata di venerdì 16 settembre, che si era reso necessario per una parte del litorale di Marina di Grosseto.