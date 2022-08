Rete GROBAC: arriva il progetto "Piantiamola... ai confini del mondo!"

Grosseto: La Regione Toscana, in collaborazione con le Reti documentarie toscane fra cui il Sistema grossetano GROBAC, presenta Piantiamola… ai confini del mondo! Lo scaffale verde dei libri per bambini e ragazzi, un’iniziativa dedicata alla valorizzazione della tutela ambientale, in occasione del compleanno dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, che è stata sottoscritta il 25 settembre 2015. Tutte le biblioteche della rete grossetana hanno allestito lo “Scaffale verde,” in segno di festa per questa importante ricorrenza.



A settembre si svolgeranno attività e incontri di formazione a tema presso le biblioteche comunali di Grosseto, Castiglione della Pescaia e Massa Marittima. Questa iniziativa si lega al progetto dal titolo “La biennale dello Scarto”, ideato da Rodolfo Lacquaniti – bio-architetto ed artista, creatore del giardino d’arte “Viaggio di ritorno” nel Comune di Castiglione della Pescaia. Si tratta dell’installazione di opere d’arte di grandi dimensioni, realizzate con materiale riciclato, che dialogano con il paesaggio naturale ed urbano a Grosseto e a Castiglione della Pescaia, popolando vie e piazze in un percorso a tappe, iniziato a maggio, con le inaugurazioni delle singole opere e la realizzazione di eventi di approfondimento sulla tematica ambientale.

Da qui si è preso lo spunto di organizzare tre appuntamenti importanti dal titolo "Da rifiuto a risorsa: il riciclo ed il riuso": il primo si svolgerà a Grosseto, nel chiostro della Biblioteca Comunale Chelliana, venerdì 2 settembre alle ore 18:00 e consisterà in un incontro sul tema scelto, rivolto a tutta la popolazione, tra Rodolfo Lacquaniti e il Sindaco di Castiglione della Pescaia; il secondo si svolgerà mercoledì 21 settembre alle ore 10:00 a Castiglione della Pescaia, in piazza Geörg Solti, e vedrà la presenza di Rodolfo Lacquaniti ed Angelo Gentili di Legambiente, che converseranno con i ragazzi delle scuole sull’importanza dell’ambiente naturale che ci circonda e sulla sua salvaguardia. Infine il terzo incontro a fine settembre si terrà presso la Biblioteca Comunale di Massa Marittima e consisterà in un momento formativo e in attività laboratoriali dedicate ai bambini.

Per l’incontro del 2 settembre presso la Chelliana info e prenotazioni al n. tel. 0564 488054.