Rete di trasporto e paline elettroniche: il Tpl di Follonica cresce e si rinnova

Presentata la riorganizzazione delle linee urbane in vigore da lunedì 20 febbraio



Follonica: Grazie all'ascolto della cittadinanza e a una revisione accurata del servizio, il trasporto pubblico di Follonica si rinnova con la riorganizzazione della rete urbana. Questa mattina l'assessora Mirjam Giorgieri e Carlo Biagini dell'ufficio movimento della sede di Grosseto di Autolinee Toscane hanno presentato le novità che dal prossimo 20 febbraio interesseranno la città. Prima fra tutte l'introduzione di otto paline elettroniche all'interno del circuito cittadino, una novità che permetterà di avere informazioni sui transiti dei servizi in modo innovativo. Sono poi previste maggiori percorrenze chilometriche per complessivi 7.500 chilometri all’anno suddivisi in 4 linee.





Da lunedì 20 febbraio Autolinee Toscane, d’intesa con il Comune di Follonica e con la Provincia di Grosseto, darà quindi il via alla revisione della rete del servizio urbano di Follonica. Il percorso è stato condiviso per consentire all’utenza una maggiore mobilità da e per i punti strategici individuati e richiesti dall’amministrazione comunale, ovvero la Asl, il centro commerciale, il cimitero, le scuole e la zona 167. Il progetto ha un calendario annuale ed è stato suddiviso fra servizio invernale e servizio estivo. Alla conferenza stampa che si è tenuta questa mattina nella sala consiliare del Comune di Follonica sono state invitate alcune delle persone che utilizzano il servizio e che hanno così potuto ascoltare le novità.

«Il percorso che ha portato all'individuazione del nuovo gestore del servizio di trasporto pubblico è stato lungo – ha spiegato l'assessora Giorgieri – Ci sono voluti circa 10 anni dal momento in cui la Regione Toscana ha pensato al bando a lotto unico e i vari comuni hanno elaborato i loro progetti. In dieci anni è cambiato il mondo e il nuovo gestore si è trovato a gestire un servizio non più aderente alla realtà. Il servizio è entrato in vigore e si sono evidenziate delle difficoltà, per questo abbiamo chiesto una revisione per andare incontro alle esigenze di chi il trasporto pubblico lo usa: in particolare persone sole, anziane e con disabilità. Sono state accolte le istanze, provando a gestire puntualmente le singole situazioni. Adesso possiamo dire che abbiamo un servizio personalizzato»

Le nuove paline, prodotte dalla ditta svedese Axentia Technologies AB, sono innovative, facili da installare e configurabili in tempi rapidi in tutte le loro funzioni. Alimentate con batterie interne; non necessitano di lavori accessori per le alimentazioni (no cablaggio di cavi, no allacciamento, no pannello solare). Lo schermo da 13 pollici utilizza la tecnologia e-in (inchiostro elettronico), utilizzata anche per gli e-book. Questa tecnologia consente un’ottima leggibilità da qualsiasi angolazione, anche in condizioni di luce diretta sul display. Nelle ore notturne i display sono illuminati. Sono tutte predisposte per l’installazione del pulsante audio utile per la vocalizzazione dei messaggi informativi.