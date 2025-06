“Restare oltre. L’arte è per sempre”: Dal 20 giugno al centro espositivo la mostra dedicata a Ferdinando Cerri a Cecina

Dal 20 giugno al centro espositivo la mostra dedicata a Ferdinando Cerri

Cecina: Venerdì 20 giugno sarà inaugurata la nuova mostra del Centro Espositivo Comunale, in piazza Guerrazzi, dal titolo “Restare oltre. L’arte è per sempre”, un percorso espositivo dedicato all'artista Ferdinando Cerri (1959 - 2023).

“Sono felice che Cecina ospiti nel proprio Centro Espositivo la mostra di Ferdinando Cerri - sottolinea la sindaca Lia Burgalassi -. Le opere che ha lasciato alla città sono il segno tangibile della sua visione dell’arte e dell’impegno civile che questa deve rappresentare. Per Ferdinando l’arte non viene prima della visione della vita. Alla base della sua arte c’è una visione del mondo e dell’uomo basata sulla solidarietà, sulla comunanza con gli altri e sulla visione precisa e preponderante di ciò che è bene e di ciò che è male. Questo spirito è evidente in una delle opere più significative che ha lasciato alla città, collocata alla porta di accesso del nostro Ospedale, il bassorilievo “Il Gesto” racconta il dolore che diviene speranza e vita”.

“Sono molto orgoglioso di poter portare nelle sale del CEC di Cecina - aggiunge Alessandro Schiavetti, curatore, Acs CS Art Center - la mostra “Restare oltre” dedicata alle opere di Ferdinando Cerri, per tutta una serie di motivi legati all’artista e ai contenuti della mostra stessa. Ringraziando in modo particolare la famiglia Cerri, col titolo si ricorda giustappunto quanto l’arte di per sé rimanga immortale, così come chi la crea e chi ce l’ha nel sangue, proprio come nel caso di Cerri stesso”.

L'artista, nato a Serrazzano e vissuto per oltre trent'anni a Cecina, ha da sempre lavorato su svariati materiali come il legno, l’alabastro, il marmo, le pietre e svariate tipologie di resine e il fiberglass. Dopo una tesi di laurea sui volti femminili delle urne cinerarie etrusche del museo Guarnacci di Volterra, ha insegnato fino al 2021 Scultura e Progettazione Arti Figurative presso il liceo Artistico Statale IIS G.Carducci di Volterra.

La sua prima opera di grandi dimensioni fu realizzata per la chiesa di Serrazzano nel 1978, un crocifisso ligneo ancora installato nella posizione originale. A Cecina spiccano le realizzazioni delle opere 'Il Gesto', posta all'ingresso dell'ospedale, 'Il Gabbiere' eretto a Cecina mare e il monumento realizzato per il ricordo dei martiri delle foibe nell'omonima piazza. Molte delle sue opere sono collocate in svariate località della Toscana come Riparbella, Montescudaio, Saline di Volterra.

Di particolare pregio una piccola ma significativa resurrezione in legno realizzata in una parrocchia alla periferia di Lima, in Perù, durante un'esperienza presso una missione di Padri Monfortani nel 1989. La passione per l’insegnamento e per i suoi ragazzi lo ha accompagnato tutta la vita.

La mostra, organizzata da Associazione Aruspicina, ACS Art Center e Coop Le Macchine Celibi in collaborazione con il Comune di Cecina, è accompagnata da un catalogo.

Sarà visitabile con ingresso gratuito dal martedì alla domenica dalle 18:00 alle 22:00.