Replica a Cinelli: "Ancora troppa superficialità dinanzi alle denunce delle donne"

Magliano in Toscana: In replica alle espressioni di giubilo del signor Cinelli rispetto alla decisione del Gip in merito all’archiviazione della querela delle sig.re Pastorelli, Melosini e Fedeli, le stesse tengono a precisare come «la decisione in questione non ne nega la circostanza che il signor Cinelli medesimo abbia proferito espressioni offensive nei confronti delle parti offese. Tale fatto è incontrovertibile. Di contro, da valutarsi è l’opportunità di applicare al caso di specie l’esimente della critica politica, che sarà rimessa al giudizio definitivo della suprema corte di cassazione».



Le signore Pastorelli, Melosini e Fedeli dichiarano di riservarsi il diritto di ricorrere al grado superiore di giudizio e sottoporre al giudice penale gli atti prodotti in sede di opposizione e non presi in considerazione al fine del decidere dal Gip. Essi consentono infatti di contestualizzare i rapporti tra le parti coinvolte che esulano i ruoli istituzionali di ciascuna coinvolgendo la sfera privata di ognuna, nonché ad accertare l’operato del Cinelli quale Sindaco del Comune di Magliano in Toscana al fine ultimo di tutelare il bene comune.