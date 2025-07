Rentri, seconda tappa: iscrizione entro il 14 agosto per le imprese che hanno da 10 a 50 dipendenti

Viterbo: Rivoluzione Rentri , tappa seconda. Dopo la prima scadenza dello scorso 13 febbraio in cui sono state iscritte le imprese con oltre 50 dipendenti – e tutti gli operatori professionali (trasportatori, impianti, intermediari) – adesso tocca a quelle che ne hanno tra 10 e 50 : per loro l'iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti va effettuata entro il prossimo 14 agosto . E come sempre, Cna Sostenibile è al fianco per informazioni e assistenza.

A questo adempimento sono ora chiamate le aziende che producono rifiuti speciali, ad eccezione degli imprenditori agricoli produttori di rifiuti non pericolosi e quelli che si occupano di servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere, servizi degli istituti di bellezza, servizi di manicure e pedicure, tatuaggi e piercing. Il numero di dipendenti si calcola al 31 dicembre dell'anno precedente il momento dell'iscrizione, ma va considerato il numero complessivo di dipendenti, non solo quelli delle singole unità locali.

In vista di un cambiamento così radicale sul tema della tracciabilità dei rifiuti, Cna Sostenibile già a dicembre aveva organizzato incontri informativi sia a Viterbo che a Civitavecchia. In questi mesi, inoltre, ha assistito in vari modi ben oltre 300 imprese , attraverso un lavoro in cui nulla è stato lasciato al caso, mettendole di fronte al nuovo sistema e spiegando loro come compilare correttamente il formulario, il registro di carico e scarico dei rifiuti e la sintesi di tutti i movimenti del mese precedente da inviare al Rentri.

E con il secondo step, il lavoro al servizio delle aziende prosegue. Cna Sostenibile è infatti a disposizione per l'assistenza in fase di gestione e iscrizione al Rentri, oltre che per la gestione diretta del registro di carico e scarico di quanti producono rifiuti (con un limite di 20 tonnellate all'anno di rifiuti non pericolosi e di 4 tonnellate all'anno di pericolosi). Per ulteriori informazioni è possibile preferibilmente scrivere a infoambiente@cnasostenibile.it . In alternativa, i riferimenti telefonici sono 0761.1768304 e 392.9441123.