25 ottobre 2025, ore 10, Sala conferenze della Biblioteca Chelliana

Grosseto: In occasione del centenario della nascita di Renato Pollini, l’Istituto storico grossetano della Resistenza e dell’età contemporanea, in collaborazione con la Fondazione Bianciardi e con la Biblioteca Chelliana e con il patrocinio del Comune di Grosseto, ha organizzato il convegno dal titolo Renato Pollini, il “sindaco della ricostruzione”, che si terrà nella Sala conferenze della Biblioteca Chelliana il 25 ottobre dalle ore 10.

Consigliere provinciale del PCI nel 1946 a soli 21 anni, Pollini fu poi sindaco di Grosseto dal 1951 al 1970. È certamente uno dei sindaci più amati dai grossetani, non solo perché guidò la fase più attiva della ricostruzione della città dopo le distruzioni della guerra, ma anche quella seguita alla devastante alluvione del 1966. Eletto consigliere regionale per 3 legislature dal 1970 al 1985, ricoprì anche la carica di assessore regionale al bilancio e finanze. Dal 1983 al 1992 è stato Senatore della Repubblica, impegno che ha portato avanti parallelamente all’incarico di tesoriere del PCI dal 1982 al 1989, ruolo per il quale fu coinvolto in controversie giudiziarie legate a Tangentopoli e subì 73 giorni di carcere, uscendo poi da otto processi con altrettante assoluzioni.

Dopo i saluti istituzionali di Fausto Turbanti (Comune di Grosseto), Lio Scheggi (Isgrec), Lucia Matergi (Fondazione Bianciardi), Anna Bonelli (Biblioteca Chelliana), seguiranno gli interventi di Luca Verzichelli (Università di Siena), “Verso una nuova classe dirigente amministrativa. Il ruolo dei partiti nella rinascita democratica a Grosseto”; Adolfo Turbanti (Isgrec), “Renato Pollini e il contesto politico grossetano fra anni Cinquanta e Settanta”; Michele Gandolfi (Fondazione Bianciardi) e l’arch. Giovanni Casalini, “Lo sviluppo urbanistico di Grosseto negli anni dell’amministrazione Pollini”; Elena Vellati (Isgrec), “Conoscere la figura di Renato Pollini attraverso le carte del suo archivio”; Roberto Barzanti, “Renato Pollini e la ‘costruzione’ della Regione”.



