“Regole d’oro per prevenire truffe e inganni”: i carabinieri incontrano i cittadini

L’appuntamento si svolgerà martedì 20 dicembre, alle ore 16, al Centro Auser di Capalbio Scalo



Capalbio: Come comportarsi quando un estraneo tenta di entrare nella nostra abitazione per vendere un prodotto o promuovere un abbonamento? Quali sono le azioni da compiere per evitare di subire un furto o cadere in una truffa? Per rispondere a queste domande, in ragione anche dei tanti episodi di cronaca che in queste settimane hanno colpito la Maremma in tema di raggiri e truffe, martedì 20 dicembre, alle ore 16, al Centro civico e sociale Auser “Argento vivo” si terrà “Regole d’oro per prevenire truffe e inganni”, l’incontro tra i carabinieri e i cittadini.

Interverranno Niccolò Lusito, comandante della Compagnia Carabinieri di Orbetello, e Pierpaolo Monni, comandante della Stazione dei Carabinieri di Capalbio.