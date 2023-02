Regione, per sviluppo aeroporto dell’Elba attendiamo studio su impatto ambientale

L’assessore alle Infrastrutture ha risposto all’interrogazione del consigliere Diego Petrucci (Fratelli d’Italia): “ll progetto di allungamento della pista procederà in condivisione col territorio”



Firenze: “L’aeroporto di Campo dell’Elba è un investimento infrastrutturale che la Regione Toscana vorrebbe contribuire a realizzare”. Così l’assessore alle Infrastrutture Stefano Baccelli ieri pomeriggio (martedì 31 gennaio) in Aula rispondendo all’interrogazione in merito all’allungamento della pista dell’aeroporto La Pila di Campo dell’Elba, presentata dal consigliere Diego Petrucci (Fratelli d’Italia).



Nella sua risposta Baccelli ha precisato: “Non è intenzione della Regione cedere le quote dell’aeroporto elbano, ma investire ulteriormente nel suo sviluppo”.

“Per quanto la disciplina preveda che l’allungamento della pista rientri nell’ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale – ha detto Baccelli – vogliamo accompagnare lo sviluppo dell’infrastruttura con un percorso di condivisione con gli enti territoriali, a cominciare dal comune dove è situato che peraltro sta lavorando sulla sua pianificazione urbanistica”.

L'assessore ha ricordato che “nel corso dell’assemblea dei soci di Alatoscana (società di gestione dell'Aeroporto dell'Isola d'Elba, partecipata dalla Toscana Aeroporti S.p.A, ndr) il gestore ha proposto uno studio che prevede alcune ipotesi di sviluppo dello scalo e dell’allungamento della pista di volo. In seguito, nel maggio 2021, quando si è tenuto il primo incontro col Comune di Campo dell’Elba, il sindaco ha espresso l’intenzione di procedere a uno studio di impatto economico e ambientale sul territorio elbano prima di valutare il progetto di Alatoscana. Sono seguiti due incontri per finanziare e redigere tale studio che però, ad oggi, non è stato trasmesso alla Regione e non risulta sia stato completato. Domani ci riuniremo nuovamente coi sindaci dell’Elba su questo tema specifico e mi rendo sin da ora disponibile ad aggiornare il consigliere Pertrucci”.

Diego Petrucci ha ringraziato per la puntualità della risposta. “Mi sento di suggerire di mantenere il rapporto stretto e privilegiato coi sindaci elbani su una tematica che riguarda tutta la Regione e l’isola d’Elba – ha detto – e di valutare con attenzione l’impatto ambientale che questa infrastruttura potrebbe avere su un comune che vive di turismo. Potenziare l’aeroporto agevola il turismo ma occorre anche valutare insieme i possibili elementi negativi e impattanti che limitano l’attrazione di questi luoghi, tenendo conto delle istanze del territorio”.