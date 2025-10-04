Regione. Museo del calcolo di Pisa ospiterà centro La Toscana nel Mediterraneo, via libera da giunta

Pisa: La città di Pisa sempre più riferimento per la costa con nuove opportunità che collegano la Toscana al Mediterraneo secondo il presidente della Regione, che ha così commentato la delibera dell’ultima seduta della giunta che mette a disposizione del Comune di Pisa il contributo straordinario per la riconversione dei locali del Museo del calcolo, finalizzata a renderli idonei a ospitare la sede del Centro “La Toscana nel Mediterraneo”.

Saranno infatti erogati 250 mila euro di risorse regionali a valere sul 2025 e altri 250 mila euro sul 2026, in attuazione dell’accordo tra Regione Toscana e Comune di Pisa.

I lavori da effettuare nel complesso della Cittadella galileiana di Pisa riguarderanno l’adeguamento degli spazi esterni, oltre ai lavori sugli edifici che fanno parte del complesso immobiliare che necessitano di adeguamenti impiantistici e antincendio.

La fase successiva sarà dedicata all’allestimento dei locali da destinare all’insediamento delle nuove unità start-up e per la promozione de “La Toscana nel Mediterraneo”.



