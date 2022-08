Regione, approvato lo statuto della Fondazione Biotecnolo di Siena

Siena: La Fondazione Biotecnopolo di Siena ha finalmente il suo Statuto, approvato dal Governo e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 agosto. Un passaggio atteso e che viene accolto con soddisfazione dal presidente della Regione: una vittoria per la Toscana, per la comunità scientifica nazionale e per quella internazionale, la dimostrazione che con il gioco di squadra si portano a casa risultati eccellenti in tempi utili. L’approvazione dello Statuto premia anche la strategia di sostegno della Regione alla Fondazione Toscana Life Sciences che fa parte della Fondazione Biotecnopolo. Per il presidente si tratta poi di un riconoscimento ai rapporti costruiti con le imprese toscane del settore, alla qualità della ricerca nel sistema sanitario regionale e alla costruzione di un ecosistema sulle scienze della vita premiato anche dal Pnrr – Tuscany Health Ecosystem, grazie alla Università toscane – fino alla futura disponibilità di una piattaforma logistica di distribuzione di farmaci e di logistica industriale chiamata Toscana Pharma Valley.



La Fondazione Biotecnopolo ha lo scopo di promuovere e sviluppare la ricerca applicata e l’innovazione nel campo delle biotecnologie, nel campo delle scienze della vita, anche ai fini del contrasto alle pandemie. Inoltre, svolgerà funzioni di promozione e di coordinamento delle attività di studio, di ricerca, di sviluppo tecnico-scientifico e di trasferimento tecnologico e dei processi innovativi ai fini del contrasto alle pandemie attraverso una propria e dedicata articolazione denominata «Centro nazionale anti pandemico-Cnap».

La Fondazione svolge anche funzioni di hub antipandemico, avvalendosi di centri spoke e delle reti di sequenziamento dei patogeni virali, per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di vaccini ed anticorpi monoclonali per la cura delle patologie epidemico-pandemiche emergenti. Secondo lo Statuto pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 2022, la Fondazione Toscana Life Sciences avrà la possibilità di aderire al progetto assumendo la qualifica di “nuovo socio fondatore” previa la stipula di un atto convenzionale. Per quanto riguarda il capitolo delle risorse dedicate, si tratta di 9 milioni di euro nel 2022; 12 milioni nel 2023 e 16 milioni di euro a decorrere dal 2024. Inoltre, il Cnap (Centro Nazionale Anti pandemico), che sarà parte del Biotecnopolo, riceve 340 milioni di euro di finanziamenti fino al 2026 secondo quanto disposto dalle azioni complementari del Pnrr.

La costituzione della Fondazione Biotecnopolo di Siena è stata approvata nella Legge di Bilancio 2022 e Bilancio pluriennale per il triennio 2022-24 . Ne sono membri fondatori il Ministero Economia e Finanze; Ministero dell’Università e Ricerca; Ministero della Salute e Ministero dello Sviluppo Economico.