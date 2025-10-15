Regionali Toscana. Panini (resp Enti Locali Sinistra Italiana - Avs), un grazie a tutti coloro che si sono impegnati per il successo della coalizione"

Avs lascerà un segno importante nella nuova legislatura del governo toscano.

Firenze: “Avs conquista in Toscana tre seggi e il miglior risultato percentuale di tutte le elezioni regionali fatte fino ad ora (7,01%). Brave e bravi e grazie per lo straordinario impegno. Brilla, in questo dato positivo, il risultato straordinario di Lorenzo Falchi, sindaco di Sesto Fiorentino, componente la segreteria nazionale di Sinistra Italiana. Nella sua città, Sesto, Avs raggiunge il 37% e Lorenzo raccoglie una marea di preferenze nei collegi nei quali era presente.

Lo scrive su Facebook Enrico Panini, responsabile Enti Locali di Sinistra Italiana.

Lorenzo è il sindaco del boicottaggio dei farmaci prodotti dall’israeliana Teva, è il principale animatore - prosegue l’esponente di Avs - della ripubblicizzazione dell'acqua nel suo territorio, è sempre al fianco dei lavoratori e tanto altro ancora. Nettezza dei contenuti, coerenza, ricerca costante della partecipazione dei cittadini sono le caratteristiche con le quali ha interpretato il proprio ruolo.

Non sono doti, è capacità di fare politica, è capacità di fare sinistra.

E lo straordinario risultato conquistato lo testimonia oltre ogni parola.

Ora, ne siamo certi, assieme agli altri eletti di Avs - conclude Panini - lascerà un segno importante fin dai primi passi della nuova legislatura regionale”, termina Avs Toscana.



