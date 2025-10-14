Regionali Toscana, Giani a Radio 24: “Abbiamo parlato di Toscana, non di Gaza. Il campo largo regge”

Il presidente rieletto: “Risultato oltre le aspettative, frutto di una coalizione unita. Schlein è stata la regista del progetto, ora il Pd deve dimostrare cultura di governo anche a livello nazionale.”

Firenze: "Il risultato va oltre anche quello che potessi aspettarmi, è un risultato che mi rende orgoglioso e che sicuramente è il frutto anche di un gioco di squadra. Abbiamo parlato molto di Toscana e non ci siamo lasciati condizionare da altri scenari come in questo momento dallo scenario internazionale. Grazie anche, in questo caso, al mio partito abbiamo composto un quadro di alleanze che ha tenuto il campo largo e quindi questa volta c'è stata una sintesi e una capacità di unione di uno schieramento che mi ha portato al 54%.” Lo ha detto Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana appena rieletto, a 24 Mattino su Radio 24. Alla sintesi del conduttore, Simone Spetia che si è parlato poco di Gaza e molto della Toscana, Giani ha confermato a Radio 24: "sì ha tradotto bene, onestamente ha tradotto bene."

Aldilà del voto in Toscana, regge questo campo largo? "Secondo me sì, basta suonare le corde giuste per poter stimolare nelle forze politiche una capacità di legare e sviluppare coesione su temi che possono essere da ciascuna forza politica sentiti come propri. Bisogna valorizzarli tutti: bisogna dare equilibrio al fatto che la colazione sostiene le forze più riformiste nel realizzare certe opere pubbliche. Tutta la coalizione sostiene il Movimento Cinque Stelle per pensare all'acqua pubblica, tutta la coalizione sostiene AVS per la grande attenzione alle politiche del lavoro e con un Pd che è perno. Di e per questo devo ringraziare Elly Schlein che mi è stata molto vicina ed è la regista non solo in Toscana ma a livello nazionale del campo largo. Io spero in questi due anni di dare la sensazione anche a livello nazionale che il Pd non sa fare solo opposizione, ma dove governa, riesce a dare una cultura di governo che è apprezzata dai cittadini.” Così Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana appena rieletto, a 24 Mattino su Radio 24.



