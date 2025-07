Politica Regionali Toscana. Danti (Segretario regionale Sinistra Italiana Toscana), No a fughe in avanti, prima la coalizione e i programmi, solo dopo i nomi 7 luglio 2025

Redazione

Firenze; "Sinistra Italiana (AVS) resta saldamente ancorata ai percorsi collettivi già decisi e non condivide fughe in avanti dell'ultima ora. Il percorso già delineato prevede delle tappe precise: prima coalizione e programmi e solo dopo le persone migliori per interpretare i temi scelti. Lo afferma il segretario regionale di Sinistra Italiana della Toscana Dario Danti. Noi di Sinistra Italiana - conclude l'esponente della sinistra toscana - siamo per costruire una coalizione basata su Pd-Avs-M5S e da questo punto fermo non ci muoviamo. Prima di tutto servono contenuti e coalizione: siamo al lavoro per questo", termina la nota di Sinistra Italiana Toscana.



