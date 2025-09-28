Regionali, Petrucci (Fdi): “Con Tomasi entusiasmo e concretezza: la Toscana vuole cambiare davvero“

Grosseto: “La presentazione a Grosseto delle liste e dei candidati in appoggio ad Alessandro Tomasi presidente ha mostrato con chiarezza l’entusiasmo e la determinazione di una comunità pronta a governare. Non ci interessano i sondaggi, spesso realizzati ad uso e consumo delle solite cerchie: la nostra bussola sono i cittadini che incontriamo ogni giorno, e che ci chiedono a gran voce un cambiamento radicale.

Il buon governo di Tomasi, la sua esperienza e la sua serietà, sono la garanzia che la Toscana può voltare pagina. Vogliamo una sanità che funzioni davvero: più medici di base e personale sanitario, meno burocrazia e meno poltrone di potere. Servizi più diffusi e liste d’attesa più corte, perché la salute non può aspettare. E vogliamo una Regione che faccia la sua parte anche sulle politiche migratorie, istituendo Centri di permanenza per il rimpatrio per assicurare sicurezza, legalità e rispetto delle regole.

C’è nell’aria la consapevolezza che la Toscana non sia più disposta a subire immobilismo e sprechi, ma possa finalmente essere governata con serietà e concretezza. Ed è quello che faremo con Alessandro Tomasi presidente“. È quanto dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Simona Petrucci in occasione della presentazione delle liste provinciali a Grosseto.



