Regionali Lazio. Acquapendente, successo del centrodestra

Acquapendente: Archiviata l’ultima fase controllo da parte della Prefettura di Viterbo, arriva poco dopo le ore 13.00 la mappa ufficiale in chiave strettamente aquesiana delle preferenze candidati. Il successo nella coalizione di centrodestra arride a Valentina Paterna Fratelli d’Italia con 332 voti. Si fa valere la candidata locale Federica Friggi sopratutto se rapportato alla sua prima esperienza politica. 306 i voti ottenuti con Forza Italia. Seguono Daniele Sabatini Fratelli d’Italia con 89, Renato Bacciardi Lista Rocca con 29, Claudio Parroccini Forza Italia con 25, Giulio Marini Forza Italia con 18, Giovanna Fortuna Fratelli d’Italia con 12, Francesco Gentili Noi Moderati Rinascimento Sgarbi con 5, Menegalli Zelli Iacobuzzi Giulio Detto Zelli Fratelli d’Italia con 4, Elisa Verde Lista Civica Francesco Rocca con 3, Fabiana Salviani Forza Italia, Vittorio Sgarbi Lista Sgarbi, Emanuela Bartoli e Carlo Pellegrini Lega Nord, Daniela Scatolini e Gino Stella Udc con 2. Chiudono a 1 Patrizia Marocchi Lista Sgarbi e Barbara Aniello Lista Francesco Rocca.

Esplosione rosa nel centrosinistra per Simona Rossini quota PD (con 396 voti la più gettonata in assoluto). Seguono Enrico Panunzi PD con 23, Alessio Trani Lista Calenda con 6, Simone Brunelli PD con 5, Giacomo Barelli e Paola Goglia Lista Calenda, Umberto Cinalli Lista D’Amato con 2, Giuseppina Baratelli Detta Pina e Silvio Onorato Lista D’Amato con 1. In quota 5 Stelle Donatelli Bianchi con 4, Simona Sassara, Massimo Erbetti, Maurizio Serafinelli con 1. Nella lista della candidata Presidente Rosa Ranaldi, Armando di Marino con 2.