Regionali. Coraggio, determinazione e visione: Fratelli d’Italia Grosseto schiera la squadra per il futuro della Toscana

Grosseto: Si è tenuta oggi a Grosseto la conferenza stampa di inaugurazione della sede del comitato elettorale “Per Tomasi Presidente”, promossa dal coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia in vista delle elezioni regionali in Toscana. L’evento ha inoltre rappresentato l’occasione per la presentazione ufficiale dei quattro candidati del partito della Meloni al Consiglio regionale per la circoscrizione di Grosseto: Luca Minucci, Guendalina Amati, Jurij Di Massa, Simonetta Baccetti. All’incontro hanno partecipato il commissario provinciale Mauro Rotelli, presidente della Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera, e il deputato grossetano Fabrizio Rossi.





“E’ molto importante questa tornata elettorale – sottolineano i due parlamentari di FDI. – Finalmente, con Tomasi candidato presidente abbiamo la possibilità di dare una svolta epocale alla guida della Regione Toscana, dopo decenni di amministrazione di Pd e centrosinistra. Con le candidature di Minucci, Amati, Di Massa e Baccetti, Fratelli d’Italia presenta per il collegio di Grosseto una squadra competente, preparata e ben radicata sul territorio, pronta a portare a Firenze la voce di questa provincia e di tutta la Maremma”.

“Dopo decenni di governo del Pd e della sinistra, che hanno distrutto la sanità, bloccato le infrastrutture e ignorato i territori periferici della regione, è il momento di cambiare passo – aggiungono Rotelli e Rossi. – I nostri candidati sapranno ben rappresentare le reali esigenze di cittadini e imprese, contro l’immobilismo e l’arroganza di chi ha governato la Toscana fino ad oggi”.

I quattro candidati hanno espresso il loro impegno a rappresentare le istanze del territorio e a lavorare per una Toscana più vicina ai cittadini.

“Ci presentiamo con entusiasmo, senso di responsabilità e la volontà di essere un punto di riferimento concreto per i cittadini della provincia di Grosseto e dell’Amiata e della Maremma. Lavoreremo con serietà, insieme ad Alessandro Tomasi, per costruire una Toscana più giusta, moderna e attenta ai bisogni reali dei territori a partire da sanità, trasporti, infrastrutture e sicurezza”, concludono Luca Minucci, Guendalina Amati, Jurij Di Massa, Simonetta Baccetti.



