Regalo elegante per un matrimonio? Tre idee per non sbagliare

Molti anni fa, fare un regalo per un matrimonio era particolarmente semplice; i futuri sposi si recavano in vari negozi e si accordavano per la cosiddetta “lista di nozze”; venivano fatte due o tre liste a seconda della tipologia di regalo (elettrodomestici, negozi di casalinghi, negozi di biancheria); esistevano anche negozi che, di fatto, erano specializzati in liste di nozze. I parenti e gli amici sceglievano in queste liste i regali che più gradivano potendo scegliere fra molti articoli di vario tipo e dai prezzi più disparati. Insomma, massima semplicità e praticità.



Adesso le cose sono molto cambiate, anche perché moltissime coppie iniziano la convivenza molto prima di sposarsi e al momento del matrimonio sono già fornite di tutto l’indispensabile. Adesso il regalo più gettonato per un matrimonio è un bonifico a un’agenzia di viaggi o nel conto corrente della coppia che lo destinerà agli scopi che più ritiene opportuni.

Detto ciò, ci sono molte persone che preferiscono fare un regalo più “personale” del denaro e optano per soluzioni diverse; ma cosa regalare a una coppia che praticamente ha già tutto? Ecco tre suggerimenti per un regalo comunque utile ed elegante.





Tre idee per un regalo elegante a dei novelli sposi

Vogliamo suggerire tre idee regalo “pescando” nel settore della biancheria per la casa, un ambito dove è molto facile trovare un regalo elegante che risulterà comunque molto utile e gradito; lo faremo spulciando nel ricco catalogo di Ferò Milano, un’azienda di biancheria per la casa che produce biancheria da letto, da bagno e da tavola e che si caratterizza per la raffinatezza e l’eleganza degli articoli proposti, lussuosi, ma a prezzi accessibili. Tutti gli articoli si distinguono per la cura dei dettagli e per il design made in Italy.

1 - Biancheria da letto

Partiamo dalla biancheria da letto; un regalo top potrebbe essere un elegante copriletto matrimoniale estivo in lino, come quelli proposti da Ferò. Il lino è un tessuto prezioso che si adatta benissimo a contesti sia tradizionali che moderni. Elegantissimo e fresco, è impossibile sbagliare scegliendo un capo del genere. Se invece preferiamo un regalo per i giorni meno caldi possiamo optare per una trapunta matrimoniale con imbottitura 300 g/mq. Un’alternativa potrebbe essere una parure copripiumino in raso cotone (cotton satin) 600 TC (altissima qualità) composta da un sacco copripiumino e due federe.

2 - Biancheria da bagno

Se preferiamo optare per della biancheria da bagno, potremmo regalare alla coppia due eleganti set spugna (viso e ospite) in tessuto spugna e modal associati a due raffinati accappatoi in spugna di cotone. Se vogliamo impreziosire il regalo potremmo aggiungere un tappeto bagno e due set di lavette, indispensabili per quando si ricevono degli ospiti.

3 - Biancheria da tavola

Sul sito e-commerce di Ferò si trovano tante ottime idee anche per quanto riguarda il settore tavola; si potrebbe per esempio regalare una bellissima tovaglia da 8, 12 o 18 posti realizzata in lino e cotone stone washed, l’ideale per una mise en place particolarmente raffinata e molto scenica. Una valida alternativa è un’elegante tovaglia in prezioso tessuto jacquard (80% cotone e 20% poliestere) oppure una morbida ed elegantissima tovaglia a tinta unita realizzata in tessuto lino 100% lavorato con trattamento stone washed.





Qualsiasi articolo si scelga, sicuramente saremo sicuri di fare un regalo davvero prezioso e utile, sicuramente più personale di un asettico bonifico bancario.