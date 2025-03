Referendum riforma Asl toscane, centrodestra e civiche raccolgono firme in centro città sabato mattina

Grosseto: Centrodestra e liste civiche in centro città sabato 8 marzo per raccogliere le firme per il Referendum consultivo sulla “Proposta volta a rivedere l’attuale assetto istituzionale e organizzativo del Ssr incentrato in Ausl di area vasta e ripristino delle preesistenti 12 Asl o comunque con una maggiore diffusione della Asl sul territorio”. Il gazebo per la raccolta firme sarà allestito dalle ore 10 alle 13 in corso Carducci (zona Chalet) e vedrà convolti i seguenti partiti, associazioni e liste civiche: Fratelli d’Italia, Lega Salvini Premier, Forza Italia-Ppe, Udc, Nuovo Orizzonte Civico, Nuovo Millennio, Lista Vivarelli Colonna.

“Il referendum proposto – dicono dal centrodestra – è stato studiato al fine di garantire un più efficace coinvolgimento delle comunità locali, necessario per una migliore analisi dei bisogni e delle esigenze dei cittadini toscani, nonché una più adeguata e coerente risposta organizzativa, gestionale e socio- assistenziale in particolare sulle liste di attesa, ricoveri e accesso al pronto soccorso”. Saranno presenti i parlamentari del territorio, amministratori locali e dirigenti dei vari partiti e associazioni.

Questo il testo del quesito referendario

PROPOSTA DI REFERENDUM CONSULTIVO AI SENSI DELL’ARTICOLO 76 DELLO

STATUTO DELLA REGIONE TOSCANA

QUESITO REFERENDARIO

“Siete favorevoli alla PROPOSTA VOLTA A RIVEDERE L’ATTUALE ASSETTO

istituzionale e organizzativo del SSR incentrato in tre AUSL di area vasta, come

previsto dalla legge 84/2015 Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del

SSR. Modifiche alla legge 40/2005, CON IL RIPRISTINO DELLE PREESISTENTI

12 AUSL O COMUNQUE CON UNA MAGGIORE DIFFUSIONE DELLE AUSL SUL

TERRITORIO?”