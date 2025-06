Referendum, Amati (FDI): “Un flop annunciato, Pd e sinistra sconfitti anche sulla cittadinanza facile”

Amiata: "Il referendum dell'8 e 9 giugno si è rivelato un flop annunciato, costato “solo” 88 milioni di euro ai contribuenti. Cinque quesiti, di cui quattro sul lavoro e uno sulla cittadinanza: tutti bocciati da una partecipazione che ha segnato il fallimento politico della sinistra, incapace di parlare al Paese reale". A dichiararlo è Guendalina Amati, consigliera provinciale e voce di riferimento di Fratelli d'Italia sull'Amiata, che attacca duramente sinistra, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, in particolare sul quesito riguardante la concessione della cittadinanza dopo soli cinque anni agli stranieri.

"I primi quattro quesiti - spiega Amati - riguardavano norme volute e votate proprio da chi oggi le ha messe in discussione: la sinistra che, fino a due anni fa, era al governo e aveva tutto il tempo per modificarle. Ma non lo ha fatto. L'ultimo quesito, quello sulla cittadinanza, era invece una mossa elettorale per provare ad allargare il bacino di voti in vista delle prossime tornate. Ma gli italiani hanno detto no".

I dati locali confermano lo scollamento tra la sinistra ei cittadini: “In Maremma – commenta Amati - l'affluenza è stata la più bassa di tutta la Toscana con appena il 31,46%. Nell'Amiata ancora peggio: 30,75%, con Seggiano al 25,11%, Arcidosso al 29,75% e Castel del Piano al 29,66%. Solo ad Arcidosso, le prime schede quattro registrate hanno in media 746 “sì” contro 115 “no”, ma sulla cittadinanza la storia cambia: 477 “sì” e ben 392 “no”. Questo significa che il 45% ha votato contro la proposta, e soprattutto che il 70% degli aventi diritto non si è nemmeno recato alle urne”.

"La cittadinanza facile - commenta Amati - non piace nemmeno a molti di coloro che si dichiarano di sinistra. Evidentemente perché nei nostri territori, dove la presenza di stranieri è ormai molto consistente, le persone vedono con i propri occhi le difficoltà quotidiane e si aspettano soluzioni, non slogan ideologici". E sul fronte dell'amministrazione locale arriva l'ultimo affondo: "I sindaci del Pd invece di inseguire battaglie ideologiche, dovrebbero attivarsi realmente per garantire legalità e decoro urbano, coinvolgendo, se serve, anche il Prefetto. Chiedano controlli sistematici negli appartamenti e controllano la situazione igienico-sanitaria e il rispetto delle normative. E soprattutto facciano emergere la presenza di irregolarità, perché la sicurezza e il rispetto delle regole devono valere per tutti", conclude Guendalina Amati.

