Referendum 8 e 9 giugno: costituito anche nel Comune di Siena il Comitato dei 5 SI’

Nei giorni scorsi si è costituto il Comitato referendario 5 SI’ nel Comune di Siena.

Siena: L’8 e 9 giugno si voterà per 5 quesiti referendari che si pongono l’obiettivo di ridare diritti ai lavoratori, come la reintegra sul posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo, limitare la precarietà, più sicurezza per i lavoratori negli appalti, più tutele per chi lavora nelle piccole imprese, oltre che ridurre il tempo di attesa per ottenere la cittadinanza per coloro che vivono, lavorano e pagano le tasse in Italia.

Le associazioni ed i partiti che hanno aderito al Comitato senese - SUNIA, Libera, Left, CDC-Coordinamento per la Democrazia Costituzionale, Spazio Livi, Rifondazione Comunista, Link, Partito Democratico, UISP, Centro Culturale delle donne Mara Meoni, AUSER, Arcigay, ANPI, ARCI, Archivio UDI, Federconsumatori, CGIL, Semi di Pace, SI/AVS - Sinistra Italiana/Alleanza Verdi Sinistra - dichiarano: “Non possiamo più attendere, dobbiamo agire democraticamente, il voto è la nostra rivolta, i referendum sono l’occasione per tornare a decidere”.