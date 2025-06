Attualità Referendum 8 e 9 giugno 2025 - Aggiornamenti on line 6 giugno 2025

Consultazione risultati del referendum in tempo reale sul sito istituzionale del Comune di Follonica Follonica: Come ogni anno, è già accessibile uno spazio on line, nella rete civica https://www.comune.follonica.gr.it/Argomenti/Politica/Elezioni , dedicato alla tornata elettorale, nella home in basso tra gli "argomenti in evidenza". Le percentuali dei votanti, parziali e definitive, ei risultati dello spoglio saranno pubblicati in tempo reale. E' possibile anche consultare i dati dei precedenti mandati elettorali al seguente link: https://www.archiviocomunefollonica.it/elezioni/archivio_affluenze_risultati.php Per informazioni:Tel. 0566-59012; 0566-59271 e-mail: elettorale@comune.follonica.gr.it . Operazioni di voto e spoglio Le operazioni di voto si svolgeranno domenica 8 giugno dalle ore 7.00 alle ore 23.00 lunedì 9 giugno dalle ore 7.00 alle ore 15.00 Le operazioni di spoglio delle schede iniziano subito dopo la chiusura delle votazioni. Seguici



