Referendum 8 e 9 Giugno 2025: Affluenza alle ore 13 nella Provincia di Grosseto

Tutti gli aggiornamenti dalle urne e dati definitivi della consultazione

Grosseto: È in corso il voto sui referendum abrogativi 2025. Questi di dati resi noti alle ore 13 dell'affluenza per il Comune di Grosseto, relativo a tutti i quesiti. Per il raggiungimento del quorum, è necessaria un'affluenza del 50% più uno degli aventi diritto al voto. Si vota oggi fino alle 23.00 e domani dalle 7.00 alle 15.00. La provincia di Grosseto si attesta al 8.61% mentre a livello nazionale è del 7.42%.

Ecco i dati provvisori dell'affluenza per ciascun quesito:

Reintegro nei licenziamenti illegittimi: 8.61%

Licenziamenti e indennità nelle piccole imprese: 8.61%

Utilizzo dei contratti a termine: 8.61%

Subappalti e infortuni sul lavoro: 8.62%

Cittadinanza italiana: 8.61%

E' possibile seguire in diretta i dati della provincia sul sito https://prefettura.interno.gov.it/it/prefetture/grosseto/referendum-8-e-9-giugno-2025-votanti-e-risultati-tempo-reale

Per tutte le informazioni relative alle schede del referendum, puoi consultare questo link: https://www.interno.gov.it/it/notizie/referendum-abrogativi-2025-pubblicati-i-fac-simile-schede-voto-dell8-e-9-giugno

Per chi ha smarrito o ha la tessera elettorale scaduta, è possibile richiederne una nuova presso l'ufficio elettorale - Servizi Demografici del proprio Comune. Il rilascio è gratuito e immediato, previa esibizione della vecchia tessera (o dichiarazione di smarrimento) e di un documento d'identità valido.