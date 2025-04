REFERENDUM 8-9 GIUGNO. La Cgil grossetana presenta la propria campagna di mobilitazione e comunicazione

All’attenzione delle redazioni locali, invito a partecipare

Grosseto: Sabato 12 Aprile, alle ore 10.30 presso la Sala Eden sul Bastione Garibaldi, la Camera del lavoro di Grosseto terrà una conferenza stampa per illustrare le iniziative messe a punto per favorire la partecipazione ai quattro referendum abrogativi proposti dalla Cgil su salario minimo, subappalti, articolo 18 e lavoro precario, che si terranno domenica 8 e lunedì 9 giugno. Insieme a quello per ridurre i tempi di acquisizione della cittadinanza, promosso dal partito radicale.

Nell'occasione il coordinatore organizzativo della campagna di mobilitazione per i referendum, Claudio Renzetti (Cgil Toscana), presenterà il Comitato promotore provinciale e i 35 Coordinamenti comunali, uno per ogni comune e 8 per il capoluogo, secondo la vecchia suddivisione della città in otto circoscrizioni.

Parteciperanno associazioni e rappresentanti delle forze politiche che aderiscono al Comitato promotore.