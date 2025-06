Politica Referendum 8-9 Giugno: Affluenza bassa, Quorum non raggiunto 9 giugno 2025

Anche in provincia di Grosseto l'affluenza è stata appena superiore a quella nazionale. Grosseto: Anche nella provincia di Grosseto, l'affluenza per il referendum dell'8 e 9 giugno 2025 si è attestata su valori molto bassi, confermando il trend nazionale. Con i dati ancora in elaborazione alle ore 16:30, sembra ormai certa la mancata validità del referendum a causa del mancato raggiungimento del quorum del 50% più uno. In provincia di Grosseto, l'affluenza si è fermata al 31.46%, leggermente superiore alla media nazionale del 30.55%. I dati provvisori per ciascun quesito mostrano percentuali molto simili:

Reintegro nei licenziamenti illegittimi: 31.46%

Licenziamenti e indennità nelle piccole imprese: 31.46%

Utilizzo dei contratti a termine: 31.47%

Subappalti e infortuni sul lavoro: 31.48%

Cittadinanza italiana: 31.43% E' possibile seguire in diretta i dati della provincia sul sito https://prefettura.interno.gov.it/it/prefetture/grosseto/referendum-8-e-9-giugno-2025-votanti-e-risultati-tempo-reale

