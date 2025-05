Dall'11 al 15 giugno 2025 | Montalcino e Montisi (Toscana). Cinque giorni di cinema, cultura e bellezza nel cuore della Val d'Orcia

Montalcino (SI): In programma dall'11 al 15 giugno tra Montalcino e Montisi, nel cuore della Toscana, il Red Line International Film Festival - rassegna internazionale dedicata al cinema indipendente e d'autore - torna con la seconda edizione: cinque giorni di proiezioni, masterclass, incontri, concerti e altro ancora.

L'evento è promosso dalla ODV Iniziative di Solidarietà e Office Number Four, con il patrocinio del Comune di Montalcino e della Provincia di Siena .

" Dopo il successo della prima edizione - spiega il direttore artistico Antonio Spanò - siamo entusiasti della qualità delle opere selezionate, tra cui film candidati e finalisti agli Oscar, in concorso a Venezia, Cannes e in altri prestigiosi festival del mondo. Siamo sicuri che il pubblico apprezzerà la varietà e la forza del programma cinematografico ".

A presiedere la Giuria del Red Line Film Festival sarà l'attore e produttore australiano Geoffrey Rush - Premio Oscar nel 1997 come miglior attore protagonista in Shine – affiancato dal regista italiano Paolo Benvenuti , noto per il suo impegno nel cinema d'autore, dalla montatrice belga Virginie Messiaen , con importanti collaborazioni nel cinema e la scrittrice Frances Stonor Saunders .

Il festival sarà accompagnato da concerti e momenti musicali, tra le proiezioni pomeridiane e serali, perché questi giorni siano davvero un momento di incontro e di festa tra i diversi registi delle opere in concorso ed il pubblico presente appassionati di spettatori. Un'occasione per incontrare chi il cinema lo fa e chi lo ama.

Il film di apertura sarà Bushido , un sontuoso dramma giapponese in costume che affonda le radici nella tradizione dei Samurai. Tra i film in concorso, spiccano alcune opere internazionali di grande impatto che hanno rappresentato il proprio paese agli Oscar, come Brothers (Repubblica Ceca, 135 min.) un intenso dramma storico ambientato in un passato che parla al presente e Family Therapy (Slovenia, Italia, Norvegia, Serbia, Croazia, 122 min.), un dramma corale e distopico che esplora le fragilità familiari.

Tra gli eventi speciali, la masterclass del maestro Paolo Benvenuti su Caravaggio , la proiezione del suo film Gostanza da Libbiano e lo spettacolo teatrale, in prima regionale, Terra e Polvere della Compagnia Teatro Strappato .

Il Festival assegnerà i seguenti premi:

· Miglior Lungometraggio : € 1200

· Miglior Cortometraggio : € 600

· Miglior Documentario : € 700

· Miglior Film - Sezione “Little RED” : € 300

· Miglior Film - Sezione “Patrimonio e Identità Rurale” : € 200

Quest'anno le proiezioni serali saranno sotto le stelle, nello splendido piazzale interno della monumentale Fortezza di Montalcino . E' stata poi individuata una location straordinaria nel cuore della cittadina: la chiesa del Corpus Domini . A Montisi , gli eventi si terranno nella sala Cinema del Barrino Ombelico del Mondo .

Cinque giorni tra cinema , incontri, arte e paesaggi unici. Il tutto accompagnato da vini straordinari, simbolo del territorio .

Un ringraziamento speciale al Comune di Montalcino per la compartecipazione economica e a chi supporta il festival, in particolare Col D'Orcia ed Estra , per il loro rinnovato sostegno.

" Sostenere progetti come il Red Line significa riportare Montalcino al centro della scena culturale nazionale ed internazionale. Il Festival è un modo per raccontare Montalcino sotto una luce diversa, oltre il Brunello, che l'ha resa tanto popolare nel mondo" dice Francesco Marone Cinzano, azienda agraria Col d'Orcia.

" Siamo orgogliosi di sostenere il RED LINE International Film Festival - ha dichiarato Francesco Macrì, Presidente di Estra, - un evento che dimostra come l'arte possa essere un potente veicolo di espressione e cambiamento sociale."

Il Red Line International Film Festival si concluderà il 15 giugno con la premiazione dei film vincitori .

LA SELEZIONE UFFICIALE:

CONCORSO INTERNAZIONALE LUNGOMETRAGGI (link alla playlist dei trailer qui )

Fratelli , regia di Tomáš Mašín - Repubblica Ceca, 135 min, dramma storico

Bushido Goban Giri , regia di Kazuya Shiraishi - Giappone, 129 min, dramma in costume

Terapia familiare , regia di Sonja Prosenc - Slovenia, Italia, Norvegia, Serbia e Croazia, 122 min, distopico

CONCORSO INTERNAZIONALE CORTOMETRAGGI (link alla playlist dei trailer qui )

A Joke , regia di Trifun Sitnikovski - Croazia/Macedonia settentrionale, 21 min, film di formazione

Buffer Zone , regia di Savvas Stavrou - Regno Unito, 15 min, drammatico, musical

Burul - Kirgyzstan , regia di Adilet Karzhoev 14 min, drammatico

Gesù mano fredda , regia di Olivier Lamber - Francia, 21 min, commedia

Fagnes 1986 , regia di Nicolas Monfort - Belgio, 17 min, thriller

High Tide , regia di Noha Choukrallah - Belgio, 19 min, drammatico

Manmade , regia di Plum Stupple-Harris - Regno Unito, 15 min, drammatico

Mind the gap , regia di Frédéric Bélier-Garcia - Francia, 21 min, drammatico

Padre , regia di Michele Gallone - Italia, min, Drammatico, distopico

Playing God , regia di Matteo Burani - Italia, 9 min, animazione

Sagah , regia di Maité Lonne, Gaël Maleux - Belgio, 13 min, drammatico

Essere un bambino eccellente dalla A alla Z (Istruzioni per essere un bambino modello ) , regia di Albert Aymar - Spagna, 10 min, commedia nera

The one note man , regia di George Siougas - Regno Unito, 20 min, commedia romantica

Cose inaudite (Cose inaudite ) , regia di Ramazan Kılıç- Turchia, 15 min, commedia

Due per la strada , regia di Lochlainn McKenna - Irlanda, 18 min, drammatico

Sotto la roccia , regia di Nikolas Koskinas - Grecia, 19 min, drammatico

CONCORSO INTERNAZIONALE DOCUMENTARI (link alla playlist dei trailer qui )

2G , regia di Karim Sayad - Svizzera, 118 min.

L'ultimo battito , regia di Leonardo Ferro - Italia, 25 min.

Il peso della luce , regia di Anna Suggerimenti - Estonia, 20 min.

SEZIONE INTERNAZIONALE LITTLE RED (link alla playlist dei trailer qui )

A Kimbap Love Song , regia di Anaëlle Andre, Clémence Tuloup - Francia, 6 min.

An Old Friend , regia di Nuk Suwanchote- Stati Uniti, 14 min, fantasy

Bellysaurus , regia di Philip Watts - Australia, 8 min, animazione

Ethel , regia di Beatrice Jäggi - Svizzera, 8 min, stop-motion

L'ultima sparata... ancora!, regia di Pablo Tréhin-Marçot - Francia, 3 min, animazione

Trentasei, sensei!, regia di Elisa Angeli - Italia, 10 min, commedia

Unstoppable beat , regia di Luke Dye-Montefiore, Rufus Dye-Montefiore - Regno Unito, 6 min, animazione

SEZIONE INTERNAZIONALE PATRIMONIO RURALE E IDENTITÀ

Una vigna Cenerentola , regia di Vassilis Loules - Grecia, 10 min, documentario

Ch la recchia , regia di Diego Monfredini - Italia, 11 min, documentario sperimentale

La nostra sorte , regia di Michele Sammarco - Italia, 11 min, documentario

Questa non è l'Amazzonia , regia di Caroline Reucker - Brasile, 7 min, documentario