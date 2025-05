Sport Recupero gara due: il Big Mat Bsc non riesce a imporsi 7 maggio 2025

Il match allo Jannella si chiude 3-1 in favore del Bbc. Debutto in Serie A per il 2008 Attriti. (Foto di Noemy Lettieri) Grosseto: Non passa il Big Mat Bsc Grosseto in gara due. Ieri sera, martedì 6 maggio, allo stadio Roberto Jannella il Bbc Grosseto si è imposto per 3-1 nel recupero contro i biancorossi del manager Enrico Vecchi. La squadra di casa ha siglato i punti nel primo inning con Vaglio, nel secondo con Cinelli e nel settimo ancora con Vaglio. Il Big Mat Bsc Grosseto ha invece conquistato casa base nel settimo tempo con Isenia, grazie a una valida di Giordani. Da segnalare il debutto in Serie A per Michael Attriti, classe 2008 e prodotto del vivaio del Big Mat Bsc. Il prossimo impegno in campionato per i biancorossi sarà sabato 10 maggio, alle ore 15.30 e alle 20.30, allo stadio “Nino Cavalli” contro il Parma. Successione punti Bbc Grosseto: 110 000 100

Big Mat Bsc Grosseto: 000 000 100 Battitori Bbc Grosseto: Tomsjansen 8 (3/4), Vaglio 4 (0/4), Deotto 9 (2/5), Martini Parilli 3 (1/4), Exposito Gotera DH (0/4), Herrera Torrez 6 (1/4), Cinelli 2 (0/3), Greene 5 (1/3), Chelli 7 (1/3);

Big Mat Bsc Grosseto: Sellaroli 9 (1/4), Aloma Herrera 6 (0/4), Antonia 4 (0/4), Isenia 7 (0/3), Lopez 2 (0/3), Giordani 7 (2/3, Attriti 0/1), Funzione 3 (0/3), Piccinelli 5 (0/2), Ludovisi DH (1/3). Lanciatori Bbc Grosseto: Garbella (W, 6.2 IP, 4 H, 1 R, 1 ER, 5 SO), Giulianelli (2.0 IP, 1 BB, 4 SO), Robles Martin (0.1 IP);

Big Mat Bsc Grosseto: Artitzu (L, 5.0 IP, 4 H, 2 R, 4 BB, 8 SO), Sireus (3.0 IP, 3 H, 1 R, 1 ER, 1 BB, 3 SO), Giacalone Daza (1.0 IP, 2 H, 1 BB, 1 SO).

Arbitro capo: Alessandro Spera

Arbitro 1B: Valfrido Migliorini

Arbitro 3B: Roger Zorzenon

