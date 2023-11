Cronaca Recuperati tre dispersi nel bosco 15 novembre 2023

15 novembre 2023 81

81 Stampa

Redazione

Montieri: Tre cercatori di funghi fiorentini, avendo smarrito la via del ritorno presso le proprie vetture nel bosco in località Campiano, nella frazione di Boccheggiano nel comune di Montieri, hanno dato allarme. La sala operativa del Comando di Grosseto ha inviato la squadra VF di Follonica e, una volta individuato il punto GPS trasmesso dai telefoni cellulari dei dispersi, ha guidato da remoto la squadra VF all'interno del bosco, permettendo il recupero dei tre uomini, tutti sulla settantina, infreddoliti per le ore trascorse al freddo e al buio, ma in buone condizioni di salute. La squadra ha fatto rientro in sede dopo aver trasportato i tre presso le loro vetture, che erano state nel frattempo individuate dalla squadra VF del Comando del Siena, anch'essa intervenuta. (immagini di repertorio) Seguici





Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cronaca Recuperati tre dispersi nel bosco Recuperati tre dispersi nel bosco 2023-11-15T21:00:00+01:00 142 it Tre cercatori di funghi fiorentini, avendo smarrito la via del ritorno presso le proprie vetture nel bosco in località Campiano, nella frazione di Boccheggiano nel comune di Montieri, hanno dato allarme. PT1M /media/images/vigili-del-fuoco-ritrovamento-anziano-disperso-in-pineta.jpg /media/images/thumbs/x600-vigili-del-fuoco-ritrovamento-anziano-disperso-in-pineta.jpg Maremma News Grosseto, Wed, 15 Nov 2023 21:00:00 GMT