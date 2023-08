Finanza “Recruitment day” per la ricerca di operatori caf e patronato con esperienza 22 agosto 2023

Grosseto: L'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego - Centro per l’Impiego di Grosseto propone un RECRUITMENT DAY per candidarsi ad opportunità di lavoro nel settore fiscale e previdenziale, finalizzato alla ricerca di personale nel settore patronale/caf, con prospettive di assunzione a tempo indeterminato. I profili ricercati saranno proposti a realtà qualificate del territorio grossetano. Gli interessati possono presentare la propria candidatura attraverso il Portale Tiscan Lavoro, oppure inviando il cv via mail a serviziimprese.grosseto@arti.toscana.it, specificando in oggetto la dicitura Operatore CAF e Patronato. Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il 5 settembre 2023. Tutte le offerte sono pubblicate sul Portale al link lavoro.regione.toscana.it ; previa registrazione con SPID è possibile candidarsi on line.

