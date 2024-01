Finanza Recruiting Day per ingegnere informatico e perito elettronico 10 gennaio 2024

Grosseto: L'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego, Centro per l’Impiego di Grosseto, organizza una giornata di colloqui per una importante azienda locale. Le figure ricercate sono quelle di ingegnere informatico e perito elettronico. Sarà un contratto a tempo determinato con ottime possibilità di stabilizzazione. Saranno valutati anche giovani senza esperienza per contratti di apprendistato. Per candidarsi alle diverse opportunità consultare il Portale Toscana Lavoro (perito elettronico codice offerta GR-210373, Ingegnere informatico codice offerta GR-210374) oppure inviare il curriculum a serviziimprese.grosseto@arti.toscana.it con oggetto "Recruiting day ingegnere e perito". E' possibile candidarsi entro il giorno 21/01/2024 Per informazioni e chiarimenti contattare il Centro per l’Impiego di Grosseto in Via della Prefettura, 4 - tel 05519985081 - e mail serviziimprese.grosseto@arti.toscana.it Seguici



