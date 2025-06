Recruiting Day di Synergie Italia a Poggibonsi

Poggibonsi: Synergie Group, prima agenzia per il lavoro francese e quinta a livello europeo, apre le porte della propria filiale di Poggibonsi per una nuova iniziativa dedicata a chi è in cerca di nuove opportunità professionali.

Il recruiting day sarà un’occasione per incontrare i recruiter di Synergie Italia, presentare il proprio curriculum e scoprire le posizioni lavorative attualmente disponibili. L’evento è aperto a tutti, senza requisiti specifici in termini di profilo o esperienza: giovani al primo impiego, professionisti in cerca di un cambiamento o persone desiderose di rimettersi in gioco sono i benvenuti.

Durante la giornata, dalle ore 14:30 alle ore 16:00, Synergie avrà l’onore di ospitare due grandi nomi della MotoGP, Jack Miller e Miguel Oliveira, piloti del team Pramac Racing, di cui Synergie è sponsor ufficiale. I due campioni saranno a disposizione per incontrare il pubblico e condividere il valore e l’importanza del lavoro di squadra: una forza invisibile ma fondamentale per superare le sfide e raggiungere obiettivi importanti, sia sul posto di lavoro sia sui circuiti da corsa.

Anche in uno sport apparentemente individuale come la MotoGP, infatti, ogni vittoria è frutto del lavoro congiunto di piloti, meccanici, ingegneri, analisti e tecnici. Un gioco di squadra silenzioso che rappresenta, tuttavia, la vera forza capace di fare la differenza in un'azienda e in pista.

Per partecipare all’evento, è necessario cliccare sul pulsante "Candidati" al link: Poggibonsi Recruiting Day.

Un appuntamento speciale che unisce orientamento professionale e passione per il motorsport, nel cuore della Val d’Elsa.